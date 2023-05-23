Дорого и долго. Почему многие алтайские байкеры рискуют пропустить текущий мотосезон
Amic.ru узнал, можно ли сейчас купить американский или японский мотоцикл и есть ли запчасти к б/у технике
23 мая 2023, 07:15, Антон Дегтярев
Часть барнаульских мотоциклистов рискует пропустить весенне-летний сезон поездок на байке, потому что не могут починить свою технику в срок. Ведь крупные американские, японские и европейские производители мотоциклов российский рынок покинули и запчасти для подержанных байков в случае поломки найти непросто. А если нужные детали и находятся, то в Барнаул они могут идти несколько месяцев. Amic.ru выяснил, как же в этих условиях байкеры чинят своих "железных коней", чем китайские мотоциклы хуже японских и действительно ли число мотоциклистов в нашей стране уменьшается, потому что проблем хоть отбавляй.
"Пока байк починят, сезон закончится"
Участники рынка отмечают, что с европейскими, американскими и японскими мотоциклами и с запчастями к ним уже не первый месяц есть серьёзные проблемы. Барнаульский байкер Иван Сафронов подчёркивает, что ситуация здесь та же, что и с автомобилями. То есть запчасти на рынке есть, достать их можно, но идут они долго и стоят дороже.
"Например, запчасть, которая мне нужна, за последнее время подорожала на треть – с 4 с лишним тысяч до 6. Вообще оригинальные запчасти везутся из-за рубежа. Сроки в зависимости от пункта доставки и пункта отправления могут варьироваться от двух недель до двух-трёх месяцев. Раньше они были более сжатыми – от недели до месяца-полутора", – объясняет Иван Сафронов.
В мастерской "Мотосервис" amic.ru также подтвердили, что ситуация с запчастями для мотоциклов сейчас "очень плохая". И некоторые детали могут идти месяцами. Но если автомобилист может и подождать, то для мотоциклиста это серьёзная проблема. Ведь пока он починит свой байк, сезон поездок уже закончится и придётся ждать следующего лета.
У некоторых байкеров, рассказывают участники рынка, поломка уже случилась, и теперь им придётся ждать необходимые запчасти до августа, когда время мотоциклов уже будет подходить к концу.
Ещё сильнее сокращает сезон и то, что не слишком богатым любителям байков нужно время на поиск необходимой суммы на дорогую запчасть. Ведь цены на японские, европейские и американские запчасти всё ещё очень высокие, хоть и в последнее время чуть снизились, сказали в "Мотосервисе".
И если кто-то не хочет чинить втридорога старый байк, а желает купить новый – японский, американский или европейский, тут у него будет ещё больше проблем. Напрямую в Россию их сейчас не везут, и приходится искать обходные пути и как-то доставлять через другие страны.
Также есть вариант купить подержанную технику. Однако б/у мотоциклов на российском рынке становится всё меньше, сказал Сафронов.
"Раз новые мотоциклы не поставляются, то и количество подержанных в России снизилось. Некоторые мотоциклы приходят в негодность – ломаются, попадают в ДТП, их количество уменьшается, люди скупают последнее. Встаёт вопрос с обслуживанием некоторых марок. Поскольку рынок покинули дилеры, то ушли и специальные мастерские. Так, например, мотоцикл BMW очень сложно отремонтировать в домашних условиях или в стандартных мотомастерских. Они ремонтируются только в специализированных авторизованных центрах, а их сейчас нет. Поэтому если мотоцикл сломался, он простаивает", – с сожалением говорит Сафронов.
"У некоторых вообще ничего нет, кроме мотоцикла"
В мастерской "Ремонт у Сергея" подтверждают, что сложная ситуация на рынке сократила количество мотоциклистов – "населению сейчас не до мотоциклов" и в сложной экономической ситуации люди предпочитают более практичные средства передвижения.
А вот в "Мотосервисе" настаивают, что мотоциклы всё ещё покупают и вряд ли спрос сильно упадёт, потому что байк – это не столько средство передвижения, сколько стиль жизни.
"Деваться некуда. У некоторых вообще ничего нет, кроме мотоцикла. Выходы из ситуации всё равно есть – кто ищет запчасть, тот найдёт. А кто не найдёт – перейдёт на аналог", – отмечают в сервисе.
Главное в сегодняшней ситуации для мотолюбителей – не попасть на мошенников, сказали в "Мотосервисе". По словам сотрудника фирмы, сейчас на рынке запчастей 40% поставщиков – обманщики, которые забирают деньги и не отправляют товар. Поэтому обязательно нужно смотреть отзывы и рейтинг поставщиков.
Китай всему голова?
По словам Ивана Сафронова, при большом желании запчасти можно добыть из-за рубежа обходными путями. Например, найти знакомых в США, которые купят деталь и отправят её по почте в Россию. Но это можно делать только в частном порядке, если есть соответствующие контакты, отметил Иван Сафронов.
Поэтому чуть ли не главным выходом из сложившейся ситуации остаётся китайская продукция, говорят участники рынка. Сафронов отмечает, что с "китайцами" у мотоциклистов меньше проблем, всё идёт в Россию по официальным каналам и без каких-либо сложностей, но такая техника может быть не слишком комфортной и надёжной.
"Китайские и индийские мотоциклы на несколько порядков дешевле, чем европейские, американские и японские. Они могут быть в три или в десять раз дешевле. "Китайцы", конечно, растут в качестве, но ещё уступают конкурентам. Если бы был выбор между китайским, японским и американским мотоциклом, я бы купил японский или американский", – пояснил Сафронов.
В барнаульской мастерской "Ремонт у Сергея" вообще занимаются только китайскими мотоциклами. Там рассказывают, что "китайцы" на нашем рынке уже давно, их сейчас очень много. Запчастей из Поднебесной также хватает, есть и доступные "аналоги", которые можно поставить на японские и американские мотоциклы. Но в мастерской советуют этого лучше не делать.
"Важно понимать, что качественные китайские запчасти хорошо "встают" только на китайские мотоциклы, нормальных китайских аналогов для японских мотоциклов нет вообще. Цены на запчасти из Китая тоже почти не поднялись – подъём особо не ощутили. Если раньше, например, деталь стоила 1000 рублей, сейчас стоит 1100 или 1200, разница особо не заметна", – прокомментировали в мастерской.
По словам Ивана Сафронова, сейчас потребитель выбирает – ждать два-три месяца надёжной оригинальной запчасти либо купить "китайца". Однако во втором случае вполне возможно, что в скором времени мотолюбителю придётся снова чинить мотоцикл, подчёркивает Сафронов.
Отечественные запчасти на рынке тоже есть, рассказали в магазине запчастей "Мото Мир". Правда, там пояснили, что они тоже частично китайские, ведь российские производители размещают заявки в Китае и многое везут из Поднебесной.
Кроме китайских мотоциклов, на рынке также присутствуют индийские (Bajaj), белорусские ("Минск") и российские ("Урал"). По качеству они проигрывают своим западным и японским конкурентам, но зато мотоциклист может быть уверен, что с ними не пропустит сезон, подчеркнули в мастерской "Ремонт у Сергея".
Вся экипировка для мотоциклистов теперь тоже китайская, поделился Иван Сафронов. И она, отметил он, вообще ничем не отличается от западной. Поэтому насчёт экипировки уж точно волноваться не стоит.
Как изменился рынок?
Как показало исследование "Дрома", опубликованное на сайте "Российской газеты", сейчас россияне активно покупают китайские кроссовые мотоциклы, квадроциклы и питбайки. А вот технику более высокого класса – то есть спортивные байки или чопперы – предпочитают брать от американских или японских производителей. "Дром" пишет, что в категории новых мотоциклов большую роль сейчас занимает Китай. Марок оттуда в России прибавилось.
"Эти мотоциклы относительно недорогие, при этом они продаются в России официально. Потребителям этого вполне достаточно, если речь не идёт о премиальном сегменте – здесь Китай сдаёт позиции", – отмечает аналитик "Дрома" Игорь Олейников.
По его словам, спрос на российские и зарубежные подержанные мотоциклы остался на уровне прошлого года. И лишь к китайским байкам под брендом Regulmoto интерес вырос на 2,5% по сравнению с 2022-м.
Также в сравнении с прошлым годом мототехника незначительно подорожала. Сильнее всего выросли в цене итальянские мотоциклы Ducati (на 9%), за ними идут Suzuki (7%) и KTM (6%). Но сильнее всего поднялась стоимость российских мотоциклов. Так, по результатам апреля они выросли в цене на 30%, сообщает исследование.
Ещё сильнее повысилась в цене б/у мототехника под заказ из-за границы. Так, ценник на мотоциклы Kawasaki вырос на 49%, на BSE – на 47%, на Suzuki – на 38%, на Yamaha – на 22%, а на Honda – на 11%. Однако некоторые байки откатились в цене. Например, средняя стоимость модели Racer снизилась на 10%, а Motoland – на 5%.
Количество объявлений в интернете на подержанные мотоциклы стремительно уменьшается, говорится в исследовании. Так, в апреле 2023 года число объявлений о продаже б/у мотоциклов снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Количество вариантов продажи подержанных мотоциклов под заказ уменьшилось аж на 70%. Предложение б/у мотоциклов с пробегом упало на 7%, а без пробега – на 21%.
Самые популярные подержанные мотоциклы всё ещё японские. В этом году их доля на российском рынке выросла на 2% и составляет 65,7%. Увеличилась доля китайских марок – с 11 до 13%.
08:19:44 23-05-2023
А что, Советских мотоциклов не осталось уже?
09:34:08 23-05-2023
Гость (08:19:44 23-05-2023) А что, Советских мотоциклов не осталось уже?... Советский- это произведённых до 1991? Их и было-то кот наплакал, а до наших дней дожило и того меньше, разве что по деревням и без документов...
11:38:53 23-05-2023
Гость (08:19:44 23-05-2023) А что, Советских мотоциклов не осталось уже?... А почему в союзе предпочитали Явы и Чз-еты, не знаете??
10:22:42 23-05-2023
Если у байкера кроме мотоцикла ничего нет, то и денег у него не появится, потому что такой работник мало где нужен. Это вобщем хобби мажоров.
11:11:18 23-05-2023
А что, Советских мотоциклов не осталось уже?------- хорошая шутка) вы на байке катались когда нибудь вобще? Впечатления незабываемые! спасибо сыну!
03:21:32 24-05-2023
Много экипировки производится и в России. Есть конечно и наши бренды, выпускающие продукцию в Китае, но так же присутствуют на рынке и те, у кого разработка и пошив в РФ Разве что шлемов российских нет. И наверное, перчаток
11:32:27 25-05-2023
Так и Минск китайские мотоциклы вроде, они только собираются в Белоруссии.