Дорого и долго. Почему многие алтайские байкеры рискуют пропустить текущий мотосезон

Amic.ru узнал, можно ли сейчас купить американский или японский мотоцикл и есть ли запчасти к б/у технике

23 мая 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Мотоциклист / Фото: amic.ru

Часть барнаульских мотоциклистов рискует пропустить весенне-летний сезон поездок на байке, потому что не могут починить свою технику в срок. Ведь крупные американские, японские и европейские производители мотоциклов российский рынок покинули и запчасти для подержанных байков в случае поломки найти непросто. А если нужные детали и находятся, то в Барнаул они могут идти несколько месяцев. Amic.ru выяснил, как же в этих условиях байкеры чинят своих "железных коней", чем китайские мотоциклы хуже японских и действительно ли число мотоциклистов в нашей стране уменьшается, потому что проблем хоть отбавляй.

"Пока байк починят, сезон закончится"

Участники рынка отмечают, что с европейскими, американскими и японскими мотоциклами и с запчастями к ним уже не первый месяц есть серьёзные проблемы. Барнаульский байкер Иван Сафронов подчёркивает, что ситуация здесь та же, что и с автомобилями. То есть запчасти на рынке есть, достать их можно, но идут они долго и стоят дороже.

"Например, запчасть, которая мне нужна, за последнее время подорожала на треть – с 4 с лишним тысяч до 6. Вообще оригинальные запчасти везутся из-за рубежа. Сроки в зависимости от пункта доставки и пункта отправления могут варьироваться от двух недель до двух-трёх месяцев. Раньше они были более сжатыми – от недели до месяца-полутора", – объясняет Иван Сафронов.

В мастерской "Мотосервис" amic.ru также подтвердили, что ситуация с запчастями для мотоциклов сейчас "очень плохая". И некоторые детали могут идти месяцами. Но если автомобилист может и подождать, то для мотоциклиста это серьёзная проблема. Ведь пока он починит свой байк, сезон поездок уже закончится и придётся ждать следующего лета.

У некоторых байкеров, рассказывают участники рынка, поломка уже случилась, и теперь им придётся ждать необходимые запчасти до августа, когда время мотоциклов уже будет подходить к концу.

Ещё сильнее сокращает сезон и то, что не слишком богатым любителям байков нужно время на поиск необходимой суммы на дорогую запчасть. Ведь цены на японские, европейские и американские запчасти всё ещё очень высокие, хоть и в последнее время чуть снизились, сказали в "Мотосервисе".

И если кто-то не хочет чинить втридорога старый байк, а желает купить новый – японский, американский или европейский, тут у него будет ещё больше проблем. Напрямую в Россию их сейчас не везут, и приходится искать обходные пути и как-то доставлять через другие страны.

Также есть вариант купить подержанную технику. Однако б/у мотоциклов на российском рынке становится всё меньше, сказал Сафронов.

"Раз новые мотоциклы не поставляются, то и количество подержанных в России снизилось. Некоторые мотоциклы приходят в негодность – ломаются, попадают в ДТП, их количество уменьшается, люди скупают последнее. Встаёт вопрос с обслуживанием некоторых марок. Поскольку рынок покинули дилеры, то ушли и специальные мастерские. Так, например, мотоцикл BMW очень сложно отремонтировать в домашних условиях или в стандартных мотомастерских. Они ремонтируются только в специализированных авторизованных центрах, а их сейчас нет. Поэтому если мотоцикл сломался, он простаивает", – с сожалением говорит Сафронов.

Мотоциклы / Фото: amic.ru

"У некоторых вообще ничего нет, кроме мотоцикла"

В мастерской "Ремонт у Сергея" подтверждают, что сложная ситуация на рынке сократила количество мотоциклистов – "населению сейчас не до мотоциклов" и в сложной экономической ситуации люди предпочитают более практичные средства передвижения.

А вот в "Мотосервисе" настаивают, что мотоциклы всё ещё покупают и вряд ли спрос сильно упадёт, потому что байк – это не столько средство передвижения, сколько стиль жизни.

"Деваться некуда. У некоторых вообще ничего нет, кроме мотоцикла. Выходы из ситуации всё равно есть – кто ищет запчасть, тот найдёт. А кто не найдёт – перейдёт на аналог", – отмечают в сервисе.

Главное в сегодняшней ситуации для мотолюбителей – не попасть на мошенников, сказали в "Мотосервисе". По словам сотрудника фирмы, сейчас на рынке запчастей 40% поставщиков – обманщики, которые забирают деньги и не отправляют товар. Поэтому обязательно нужно смотреть отзывы и рейтинг поставщиков.

Китай всему голова?

По словам Ивана Сафронова, при большом желании запчасти можно добыть из-за рубежа обходными путями. Например, найти знакомых в США, которые купят деталь и отправят её по почте в Россию. Но это можно делать только в частном порядке, если есть соответствующие контакты, отметил Иван Сафронов.

Поэтому чуть ли не главным выходом из сложившейся ситуации остаётся китайская продукция, говорят участники рынка. Сафронов отмечает, что с "китайцами" у мотоциклистов меньше проблем, всё идёт в Россию по официальным каналам и без каких-либо сложностей, но такая техника может быть не слишком комфортной и надёжной.

"Китайские и индийские мотоциклы на несколько порядков дешевле, чем европейские, американские и японские. Они могут быть в три или в десять раз дешевле. "Китайцы", конечно, растут в качестве, но ещё уступают конкурентам. Если бы был выбор между китайским, японским и американским мотоциклом, я бы купил японский или американский", – пояснил Сафронов.

В барнаульской мастерской "Ремонт у Сергея" вообще занимаются только китайскими мотоциклами. Там рассказывают, что "китайцы" на нашем рынке уже давно, их сейчас очень много. Запчастей из Поднебесной также хватает, есть и доступные "аналоги", которые можно поставить на японские и американские мотоциклы. Но в мастерской советуют этого лучше не делать.

Мотоциклы / Фото: amic.ru

"Важно понимать, что качественные китайские запчасти хорошо "встают" только на китайские мотоциклы, нормальных китайских аналогов для японских мотоциклов нет вообще. Цены на запчасти из Китая тоже почти не поднялись – подъём особо не ощутили. Если раньше, например, деталь стоила 1000 рублей, сейчас стоит 1100 или 1200, разница особо не заметна", – прокомментировали в мастерской.

По словам Ивана Сафронова, сейчас потребитель выбирает – ждать два-три месяца надёжной оригинальной запчасти либо купить "китайца". Однако во втором случае вполне возможно, что в скором времени мотолюбителю придётся снова чинить мотоцикл, подчёркивает Сафронов.

Отечественные запчасти на рынке тоже есть, рассказали в магазине запчастей "Мото Мир". Правда, там пояснили, что они тоже частично китайские, ведь российские производители размещают заявки в Китае и многое везут из Поднебесной.

Кроме китайских мотоциклов, на рынке также присутствуют индийские (Bajaj), белорусские ("Минск") и российские ("Урал"). По качеству они проигрывают своим западным и японским конкурентам, но зато мотоциклист может быть уверен, что с ними не пропустит сезон, подчеркнули в мастерской "Ремонт у Сергея".

Вся экипировка для мотоциклистов теперь тоже китайская, поделился Иван Сафронов. И она, отметил он, вообще ничем не отличается от западной. Поэтому насчёт экипировки уж точно волноваться не стоит.

Мотоциклы / Фото: amic.ru

Как изменился рынок?

Как показало исследование "Дрома", опубликованное на сайте "Российской газеты", сейчас россияне активно покупают китайские кроссовые мотоциклы, квадроциклы и питбайки. А вот технику более высокого класса – то есть спортивные байки или чопперы – предпочитают брать от американских или японских производителей. "Дром" пишет, что в категории новых мотоциклов большую роль сейчас занимает Китай. Марок оттуда в России прибавилось.

"Эти мотоциклы относительно недорогие, при этом они продаются в России официально. Потребителям этого вполне достаточно, если речь не идёт о премиальном сегменте – здесь Китай сдаёт позиции", – отмечает аналитик "Дрома" Игорь Олейников.

По его словам, спрос на российские и зарубежные подержанные мотоциклы остался на уровне прошлого года. И лишь к китайским байкам под брендом Regulmoto интерес вырос на 2,5% по сравнению с 2022-м.

Также в сравнении с прошлым годом мототехника незначительно подорожала. Сильнее всего выросли в цене итальянские мотоциклы Ducati (на 9%), за ними идут Suzuki (7%) и KTM (6%). Но сильнее всего поднялась стоимость российских мотоциклов. Так, по результатам апреля они выросли в цене на 30%, сообщает исследование.

Ещё сильнее повысилась в цене б/у мототехника под заказ из-за границы. Так, ценник на мотоциклы Kawasaki вырос на 49%, на BSE – на 47%, на Suzuki – на 38%, на Yamaha – на 22%, а на Honda – на 11%. Однако некоторые байки откатились в цене. Например, средняя стоимость модели Racer снизилась на 10%, а Motoland – на 5%.

Количество объявлений в интернете на подержанные мотоциклы стремительно уменьшается, говорится в исследовании. Так, в апреле 2023 года число объявлений о продаже б/у мотоциклов снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Количество вариантов продажи подержанных мотоциклов под заказ уменьшилось аж на 70%. Предложение б/у мотоциклов с пробегом упало на 7%, а без пробега – на 21%.

Самые популярные подержанные мотоциклы всё ещё японские. В этом году их доля на российском рынке выросла на 2% и составляет 65,7%. Увеличилась доля китайских марок – с 11 до 13%.