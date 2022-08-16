«Сделаем зелёный пляж». Из-за соседства с храмом на поляне в парке «Изумрудный» больше не будет рок-концертов

В парке «Изумрудный» уже снесли все старые конструкции пруда, но на этом перемены здесь не заканчиваются. О том, что станет с поляной возле здания бывшего планетария, рассказал «Алтайской правде» глава краевого Фонда имущества Владислав Вакаев, руководящий преображением «Изумрудного».

Всё снести и засадить травой

Ранее на этой поляне размещалась сцена, на которой проводились рок-фестивали, а также стоял бассейн. Сцену решили убрать. Из-за бассейна, по словам Вакаева, пришлось судиться с бывшим арендатором парка Павлом Тулиным, чтобы тот демонтировал это развлекательное сооружение.

Вместо этого на поляне появится так называемый «зелёный пляж» — большой газон, на котором можно будет полежать, почитать книжку, провести семейный пикник, говорит Вакаев.

Дружить с церковниками

Так будет сделано, потому что руководство парка понимает, что нужно взаимодействовать с соседями. В данном случае речь идёт о представителях Православной церкви, которой возвращено здание Крестовоздвиженского храма, оно в советское время было отобрано у РПЦ, и там вначале был филиал библиотеки, потом долгие годы находился планетарий.

Сейчас православные восстанавливают церковь в первозданном виде. Как ранее сообщил amic.ru настоятель восстанавливаемого храма отец Михаил Бень, это памятник архитектуры, поэтому придётся вернуть ему прежний облик. Для этого уже снесена колоннада, пристроенная к планетарию в 1960 году. Макеты планет, стоящие во дворе церкви также будут убраны. А вот расписывать фресками интерьеры храма не станут, так как в первоначальном виде росписи там не было.

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Танцы на костях отменяются

По словам Владислава Вакаева, на той части парка, где до революции хоронили барнаульцев (Крестовоздвиженский храм как раз строился при этом погосте), больше не будет активностей.

Для этого в большой команде, которую собрал Вакаев для преображения парка, есть краеведы, которые «всегда объясняют, где и что нужно или не нужно делать». Раньше, по словам главы Фонда имущества, рождалось много проектов по реконструкции «Изумрудного», но их предлагали люди, «не погружённые в историю места, не понимающие его аутентичность». Сейчас работают с опорой на историю места.

Поэтому территорию парка условно разделили на две зоны. Одна из них — территория бывшего кладбища, где больше не станут проводить никаких мероприятий. Это в том числе касается и поляны возле церкви.

А вот во второй зоне, где не было могил, поставили детские площадки, амфитеатр, небольшую сцену на площади перед входом. По этой же зоне проходит и центральная аллея, где устанавливают новогоднюю ёлку.

«Когда проходят мероприятия на площади перед центральным входом, иные вопрошают: „А что вы здесь танцуете, здесь же кладбище?“ Но в этой зоне кладбища нет, а там мы не танцевали и танцевать не будем», — уверяет Вакаев.

Что будет с прудом в парке «Изумрудный»

Таким будет обновлённый пруд в «Изумрудном» парке / Фото: мэрия Барнаула

Владислав признаётся, что есть проблема с тем, что пруд выкопан на территории бывшего кладбища. Но с этим сейчас уже трудно что-то поделать. Да и «останки оттуда давно удалены», говорит он.

На пруду сейчас идёт подготовительная работа перед переустройством водоёма. Уже снесены все старые конструкции. Предстоит расчистить дно, восстановить бетонные плиты и стенки, навести два моста, сделать гидроизоляцию, оборудовать сети водоснабжения и водоотведения, а также построить два пирса, набережную со спуском и беседку для торжеств на острове.

Мостики тоже снесли, но их восстановят, а от старых оставят только металлические перила. Сейчас их нужно отреставрировать.

Территорию облагородят плиткой, поставят освещение. За прудом оборудуют ещё одну площадь, её замостят. Рядом установят ещё одну детскую площадку схожую с теми, что уже есть в «Изумрудном».

По периметру у пруда появятся визит-центр и пункт проката, которые соединят перголами (в садово-парковом искусстве — навес из вьющихся растений для защиты прохода от палящего солнца). Установят столики, сделают широкие ступеньки к воде на некоторых участках пруда.

Деревья вокруг не только сохранят, но и досадят новые, чтобы было больше тени.

«Понятно, что тут уже дискотеки не проведёшь, но будет тихонечко играть музыка и жизнь кипеть», — обещает Владислав Вакаев.

На всё это обустройство пруда будет потрачено более 108 млн рублей, а завершить работу планируют до конца года.

Что ещё построят в парке

Сейчас в «Изумрудном» есть импровизированный амфитеатр, сделанный наскоро из поддонов. Но в 2023-м его заменят капитальным, где будут проводить и спектакли, и конференции.

В парке должен появиться павильон для шахмат. А большой спортуголок построят возле стадиона «Клевченя». На нём будет площадка для стритбола и оборудование для воркаута.

Парк соседствует с гаражами, которые портят вид. Так же на бывшей территории парка, которая раньше была 40 га, а теперь только 18,6, построили несколько элитных домов и тот же стадион. Пока отгораживаться от них капитальным забором не планируют, но хотят посадить деревья по периметру и создать «зелёную завесу».

В плане — оборудовать благоустроенную парковку. А «ограду же парка с двумя парадными входами мы оставили „на десерт“», — резюмирует Вакаев.