Две автомобилистки пострадали в ДТП на Красноармейском проспекте в Барнауле
При столкновении машины едва не сбили пешехода
14 марта 2024, 09:36, ИА Амител
ДТП на Красноармейском / Кадр: "В курсе 22"
Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.
ДТП случилось 13 марта в 14:30 возле дома № 31 на Красноармейском.
Предварительно установлено, что женщина 1977 года рождения ехала на Hyundai Kona по проспекту от улицы Гоголя в сторону Никитина и при повороте налево не уступила дорогу встречному Nissan Tiida, за рулем которого была девушка 2004 года рождения. При столкновении обе машины вылетели на тротуар и едва не сбили пешехода.
В результате аварии обе автомобилистки получили травмы, им оказали медпомощь на месте. Полицейские проводят проверку.
14:50:33 14-03-2024
На кухню! Обоих!
16:38:28 14-03-2024
Обеих