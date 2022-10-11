Редкий вид оленя сфотографировали на Алтае

В Республике Алтай завершились очередные полевые работы по изучению редкого лесного подвида северного оленя, сообщает Алтайский биосферный заповедник.

В сентябре 2022 года прошла очередная экспедиция по изучению северного оленя. За 22 дня полевых работ сотрудники заповедника прошли 404 км. С фотоловушек получили почти 50 тыс. снимков животных, среди которых северный олень.

Фото: vk.com/altzapovednik

«Причины сокращения численности и ареала лесного подвида северного оленя до сих пор однозначно не ясны, исследователями выделяются два основных фактора: охота и изменение климатических условий. Полученные снимки оленей будут проанализированы, по половозрастной структуре выборки животных будут сделаны выводы о состоянии группировки», — отметил ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Лесной подвид северного оленя занесён в Красные книги России и Республики Алтай, охота на него запрещена, места обитания ограничены. В последние годы ведутся работы по организации мониторинга за оставшимися группировками этого редкого вида.

Ранее алтайский олень заметил камеру наблюдения и пришёл поздороваться с подглядывающими.