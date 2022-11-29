В Барнауле восстановят берег Оби возле Старого моста, загрязнённый нефтепродуктами

В Барнауле суд вынес решение по делу о загрязнении нефтепродуктами береговой линии Оби в районе Ковша, сообщает Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Напомним, ещё в августе корреспондент amic.ru прошлась по берегу и сфотографировала по-настоящему постапокалиптические пейзажи. Однако резонанс история получила в октябре, когда прима Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева рассказала, что во время прогулки по берегу отравилась испарениями химических стоков. Информацию передали в региональное Минприроды.

В Росприроднадзоре сообщили, что суд поддержал требование провести рекультивацию барнаульского берега Оби, загрязнённого нефтепродуктами.

Фото: vk.com/rpn_yusmu

«На левом берегу реки в районе переулка Нефтяного зафиксированы пластовые выходы подземных (грунтовых) вод с характерным запахом нефтепродуктов. Линия обнаруженного загрязнения соответствует протяжённости территории Барнаульской нефтебазы, на которой в период с 1936 по 2005 год располагались подземные нефтехранилища», — рассказали в ведомстве.

Специалисты в ходе лабораторных исследований установили значительные превышения концентрации загрязняющих веществ в почве.

В ведомстве также уточнили, что рекультивацией берега Оби придётся заняться Управлению имущественных отношений Алтайского края.