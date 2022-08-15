Барнаульский КЖБИ-2 с размахом отметил 80-летний юбилей и День строителя

Барнаульский Комбинат железобетонных изделий №2 (КЖБИ №2) — одно из немногих предприятий Алтайского края, которое продолжает успешно работать ещё с военных лет. В этом году его работники отмечают 80-летний юбилей. В связи с ним и с Днём строителя руководство комбината и группы компаний «Союз», в которую он входит, организовало 12 августа праздник в концертном зале «Сибирь». Его посетили руководитель «Союза» Владимир Отмашкин, глава алтайского Минстроя Иван Гилев и замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

Рост производства и новые сферы

День строителя и 80-летний день рождения предприятия в концертном зале «Сибирь» прошёл с размахом — с концертом, фуршетом и праздничными фотозонами.

Для работников предприятия и гостей выступали певцы, танцоры, детские цирковые коллективы и другие артисты. Рабочих наградили за упорный труд. А Владимир Отмашкин рассказал о том, чем сейчас живёт комбинат.

«У нас есть серьёзные планы, касающиеся и структуры, и организации, и объёмов производства. Для нас самое святое — ответственность за деньги, которые доверили люди. Мы не можем даже подумать о том, что мы создадим обманутых дольщиков — этого не может быть. Мы абсолютно обоснованно сегодня встречаем праздник, прямо смотрим в глаза нашим ветеранам и говорим: мы сделаем всё, чтобы быть вас достойными», — отметил Владимир Отмашкин.

Владимир Отмашкин / Фото: Екатерина Смолихина

Кроме того, глава «Союза» сообщил, что за последнее время КЖБИ-2 на 30% увеличило объёмы производства, и ежегодно показатели только растут. По его словам, сейчас предприятие экономически и организационно стабильно, его структура продолжает развиваться и КЖБИ-2 открывает для себя новые сферы деятельности.

«Уже трудно сказать, в каких областях мы не работаем. Не только строители, а ещё и машиностроители, проектировщики и всё на свете», — рассказал Отмашкин.

Передовой коллектив

Однако предприятие не было бы успешным без хорошего коллектива, считает руководитель. По словам Владимира Отмашкина, развитие КЖБИ-2 — это заслуга работающих на нём целеустремлённых людей, желающих добиваться результата. И таких на предприятии порядка 2,5 тысячи человек.

«Сегодня я желаю вам всем здоровья, удачи, новых горизонтов и достижения их. Горизонты у нас далёкие, есть куда стремиться и развиваться. Никто не говорит, что мы достигли всего. Мы постоянно движемся вперёд и будем это делать дальше», — отметил Отмашкин.

Работников КЖБИ-2 с праздником поздравил и экс-губернатор Алтайского края Александр Суриков. КЖБИ-2 он назвал одним из передовых коллективов в регионе по организации, технологиям, объёму строительно-монтажных работ и по вводу жилья.

Суриков отметил, что предприятие постоянно совершенствовалось, и в сложные для страны 1990-е годы руководству комбината удалось не упустить его, организовать КЖБИ-2 в акционерное общество и сделать его производством, которое уважают жители Барнаула.

Празднование Дня строителя и юбилея КЖБИ-2 в концертном зале «Сибирь» / Фото: Екатерина Смолихина

«Приятно себя чувствовать в коллективе, которому 80 лет. Он почти ровесник Алтайского края. Комбинат на слуху, люди относятся к нему с добрым чувством. Хотелось бы предприятию пожелать настоящего строительства в Алтайском крае, дальнейших успехов, роста, процветания, а каждому работнику — личного счастья, благополучия и исполнения всех желаний. Успехов вам в дальнейшем труде», — отметил Суриков.

Рабочие и ветераны КЖБИ-2 также говорят о том, что предприятие развивается, и сейчас специалисты на производстве хорошие. Но нужно активнее заниматься подготовкой новых работников и делать всё, чтобы они оставались на Алтае, а не уезжали в другие регионы, подчеркнул в разговоре с журналистами бывший мастер КЖБИ-2, пенсионер Владимир.

Что такое КЖБИ-2?

Напомним, что история КЖБИ-2 началась в 1941 году. Тогда в Барнаул из города Горького перевезли эшелон треста «СтройГАЗ» с оборудованием, машинами, инструментами и мастерскими. В 1954 году КПП треста «СтройГАЗ» переименовали в Комбинат железобетонных изделий №2. В 1992 году комбинат преобразовали в акционерное общество закрытого типа, собственником которого стал Владимир Отмашкин.

Сейчас КЖБИ-2 входит в группу компаний «Союз» вместе с ещё шестью подразделениями. На предприятии производят изделия для жилых домов, конструкции для кирпичного строительства, блоки стен подвалов, тротуарную плитку, асфальтобетон, изделия из пластмассы и так далее.

Продукция КЖБИ-2 использовалось при строительстве Дворца спорта и зрелищ, театра Драмы, театра Музкомедии, кинотеатров «Россия» и «Мир», ДК и клубов Барнаула, кварталов «2000» и «2001», заводов «Барнаултрансмаш», «Сибэнергомаш» и многих других.