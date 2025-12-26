В центре Барнаула ограничат движение 26 декабря из-за открытия новогодней елки
В городе уже пробки 9 баллов
26 декабря 2025, 13:30, ИА Амител
В центральной части Барнаула с 14:00 до 20:00 будет введено временное ограничение движения в связи с проведением мероприятий, предупредили на сайте мэрии краевой столицы.
Движение будет ограничено на следующих участках:
пр. Социалистический – от ул. Пушкина до ул. Ползунова;
ул. Пушкина – от здания № 74 до пр. Ленина;
ул. Ползунова – от пр. Красноармейского до пр. Ленина;
пр. Социалистический – от ул. Гоголя до ул. Мало-Тобольской;
ул. Льва Толстого – от пр. Ленина до пр. Социалистического.
На улице Льва Толстого в указанный период будет организовано двухстороннее движение.
Для обеспечения безопасности и бесперебойного пропуска транспорта на участке будут дежурить экипажи ДПС.
Отметим, что в 17:00 на площади Свободы начнется праздничная программа по случаю открытия новогоднего городка.
В мэрии предупредили, что могут возникнуть заторы на дорогах.
Для удобства участников движения рекомендуют оставлять личный транспорт на парковочных зонах вблизи: площади Спартака, Старого базара, проспекта Ленина, на парковке около ЛДП "Спартак 2".
Отметим, сейчас в Барнауле пробки достигли уже 9 баллов.
15:09:11 26-12-2025
Там что, кто-то ездит?
15:55:33 26-12-2025
Это раньше, 100 лет назад это был центр! А сейчас это почти заброшка! Возвращайте елку назад, к краевой администрации и хватит народ баламутить!
19:30:34 26-12-2025
Жорик (15:55:33 26-12-2025) Это раньше, 100 лет назад это был центр! А сейчас это почти ... Илитам из новостройки плебс вид на город портит. не вернут.