В центре Барнаула ограничат движение 26 декабря из-за открытия новогодней елки

В городе уже пробки 9 баллов

26 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: сообщество транспорта

В центральной части Барнаула с 14:00 до 20:00 будет введено временное ограничение движения в связи с проведением мероприятий, предупредили на сайте мэрии краевой столицы.

Движение будет ограничено на следующих участках:

пр. Социалистический – от ул. Пушкина до ул. Ползунова;

ул. Пушкина – от здания № 74 до пр. Ленина;

ул. Ползунова – от пр. Красноармейского до пр. Ленина;

пр. Социалистический – от ул. Гоголя до ул. Мало-Тобольской;

 ул. Льва Толстого – от пр. Ленина до пр. Социалистического.

На улице Льва Толстого в указанный период будет организовано двухстороннее движение.

Для обеспечения безопасности и бесперебойного пропуска транспорта на участке будут дежурить экипажи ДПС.

Отметим, что в 17:00 на площади Свободы начнется праздничная программа по случаю открытия новогоднего городка.

В мэрии предупредили, что могут возникнуть заторы на дорогах.

Для удобства участников движения рекомендуют оставлять личный транспорт на парковочных зонах вблизи: площади Спартака, Старого базара, проспекта Ленина, на парковке около ЛДП "Спартак 2".

Отметим, сейчас в Барнауле пробки достигли уже 9 баллов.

Пробки в Барнауле 26 декабря / Скриншот

Снегопады и ДТП. Пробки в девять баллов сковали Барнаул днем 26 декабря

Вереницы машин стоят на улице Челюскинцев и шоссе Ленточный Бор
Гость

15:09:11 26-12-2025

Там что, кто-то ездит?

Жорик

15:55:33 26-12-2025

Это раньше, 100 лет назад это был центр! А сейчас это почти заброшка! Возвращайте елку назад, к краевой администрации и хватит народ баламутить!

Элен без ребят

19:30:34 26-12-2025

Жорик (15:55:33 26-12-2025) Это раньше, 100 лет назад это был центр! А сейчас это почти ... Илитам из новостройки плебс вид на город портит. не вернут.

