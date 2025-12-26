Т2 внедрила "Яндекс Пэй" и "Сплит" в салонах связи и дарит кешбэк к праздникам

До 10 января 2026 года при оплате покупки через "Яндекс Пэй" клиенты вернут 5% баллами "Плюса"

26 декабря 2025

Салон связи оператора / Фото предоставлено T2

Российский мобильный оператор Т2 представил новые способы оплаты для клиентов. В сети салонов связи теперь доступны сервисы "Яндекс Пэй" и "Сплит", которые значительно упрощают процесс оплаты. Новые методы уже внедрили более чем в 90% торговых точек компании. В ближайшее время их масштабируют на всю розничную сеть.

Бонусы к празднику

В честь наступающих новогодних праздников Т2 подготовила для клиентов специальное предложение. До 10 января 2026 года пользователи, оплачивающие покупки через "Яндекс Пэй", смогут получить кешбэк в размере 5% (не более 1000 руб.) баллами "Плюса" при условии наличия активной подписки "Яндекс Плюс". Это отличный шанс не только пользоваться новыми удобными методами оплаты, но и получить дополнительные бонусы к празднику.

Интеграция с "Яндекс Пэй"

Интеграция с "Яндекс Пэй" уже дает значительные результаты.

«Мы рады масштабированию сотрудничества Т2 и "Яндекс Пэй". Внедренные сервисы делают покупки в салонах связи еще проще и выгоднее. Акция с кешбэком – наш подарок тем, кто выбирает современные и надежные способы оплаты», – сказал директор по продажам на массовом рынке Т2 Денис Голещихин.И отметил, что компания планирует и дальше расширять сотрудничество, чтобы улучшать сервис для клиентов.

