Деньги под залог ПТС: о чём нужно знать, прежде чем брать заём

Займы под залог имущества, особенно автомобиля, — один из самых доступных видов кредитования. Обращаясь за такой услугой, клиенты редко получают отказы, ведь кредитор практически ничем не рискует. Чаще всего займы под залог предоставляют МФО, при этом сумма может доходить до миллиона рублей. Разберёмся, почему так популярна эта услуга и есть ли здесь какие-либо риски.

Риск может быть только один — вы оставляете в залог свой автомобиль. Многих пугает эта мысль, однако тут важно помнить — микрофинансовой компании, вопреки стереотипам, не нужна ваша машина. Так же как и банку, выдающему ипотеку, не нужно ваше жильё (по сути, ипотека — кредит под залог недвижимости). И в том и в другом случае залог обеспечивает гарантированный возврат долга. Вероятность, что вы останетесь «без колёс» нулевая, если вы осознанно берёте заём с намерением его закрыть.

У займов под ПТС есть несколько неоспоримых преимуществ. Главное из них — как правило, более низкая процентная ставка. Беззалоговые МФО, особенно работающие онлайн, вынуждены повышать ставки, чтобы покрыть высокие риски невозврата. Компании, выдающие займы под залог авто, рискуют намного меньше, ведь обеспечением кредита служит автомобиль. При этом заёмщик продолжает пользоваться машиной, она остаётся в собственности.

Ещё один важный момент — сумма займа. Под залог авто можно взять до миллиона рублей менее чем за час. Чтобы взять кредит на подобную сумму в банке, вам, скорее всего, придётся долго собирать необходимые справки и документы.

Большинство компаний, выдающих займы под ПТС, работают по офлайн-модели: вам придётся посетить офис, чтобы провести оценку авто и получить деньги. Для кого-то это лишние хлопоты, но, как показывает опыт сервиса займов «Ваш инвестор», для многих это одна из гарантий безопасности сделки. Ведь не только кредитор оценивает заёмщика — заёмщик и сам должен смотреть, у кого он берёт деньги.

В общем, если вы планируете обратиться в микрофинансовую организацию и у вас есть автомобиль, вы можете воспользоваться услугами залоговой МФО — так вы сэкономите своё время и сможете рассчитывать на большую сумму.

Сервис займов «Ваш инвестор»

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Материал подготовлен совместно с федеральным сервисом займов «Ваш инвестор».

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