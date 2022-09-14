Мишустин: санкционные риски никуда не делись, выдавливание РФ с мировых рынков продолжится

Риски для России от западных санкций никуда не делись, очевидно, что выдавливание РФ с рынков продолжится. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, эти факторы необходимо учитывать при формировании бюджета.

«Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось исключить нашу страну из глобальной экономики», — сказал премьер, напомнив, что попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, опасениям относительно того, как пройдёт ближайшая зима.

Мишустин отметил, что правительство будет продолжать работу по структурной перестройке экономики РФ и адаптации к текущим условиям.

«Будем поддерживать переориентацию экспорта на расширение наших связей с дружественными государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета», — заявил он, добавив, что такой путь развития выгоден для России.

Премьер считает, что подобный подход открывает широкие возможности для роста внутреннего производства, привлечения капиталов в российскую юрисдикцию, а также укрепления научно-технологической базы, пишет РИА Новости.