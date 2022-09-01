На Алтае продают турбазу, прославившуюся проведением грандиозной свадьбы в стиле «Игры престолов»

Фото: avito.ru

Базу отдыха «Силантьевское» в 50 км от столицы Алтайского края выставили на продажу на Avito. Она находится на берегу одноимённого озера в Калманском районе.

Территория базы площадью 27 га в аренде на 49 лет. На ней расположены разнообразные постройки (двухэтажный дом, баня, юрта). Главная достопримечательность объекта — шатёр на 200 мест. Часто его снимают для организации свадеб на открытом воздухе.

Напомним, в 2016 году это место прогремело на весь край грандиозной свадьбой в духе сериала «Игра престолов». На ней присутствовало 180 гостей, которых обслуживали 100 человек.

Фото: Photoumplua / svadbodelov.ru

Нужную инфраструктуру в стиле сериала готовили к свадьбе четыре месяца. Невеста была в образе Дейнерис Таргариен, а жених походил на Джейми Ланистера.

Фото: avito.ru

Вёл мероприятие Дмитрий Хрусталёв.