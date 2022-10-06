Российский авторынок в сентябре рухнул почти на 60 процентов
Прирост продаж продемонстрировал только российский бренд Lada
6 октября 2022, 22:10, Илья Звягинцев
Авторынок в России в сентябре упал на 59,6%. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Лидером авторынка в России в сентябре стала Lada. Российский автомобильный концерн реализовал 20 641 автомобиль, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце.
Корейские бренды Hyundai и KIA потеряли 71% и 81% продаж соответственно. Автомобили бренда Hyundai выбрали 3888 покупателей, а KIA — 3313 человек.
Российский бренд ГАЗ реализовал на 27% автомобилей меньше, чем в прошлом месяце, а китайский Haval потерял 2% покупателей.
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