Российский авторынок в сентябре рухнул почти на 60 процентов

Авторынок в России в сентябре упал на 59,6%. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Лидером авторынка в России в сентябре стала Lada. Российский автомобильный концерн реализовал 20 641 автомобиль, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце.

Корейские бренды Hyundai и KIA потеряли 71% и 81% продаж соответственно. Автомобили бренда Hyundai выбрали 3888 покупателей, а KIA — 3313 человек.

Российский бренд ГАЗ реализовал на 27% автомобилей меньше, чем в прошлом месяце, а китайский Haval потерял 2% покупателей.