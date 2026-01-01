Россияне до 14 лет не смогут выехать в Белоруссию, Армению и Казахстан без загранпаспорта
На несовершеннолетних старше 14 лет эта норма не распространяется
01 января 2026, 22:20, ИА Амител
Детям до 14 лет меняют правила выезда в Белоруссию, Абхазию, Киргизию, Казахстан и Южную Осетию: теперь для путешествий необходим загранпаспорт, хотя ранее было достаточно свидетельства о рождении.
Соответствующие изменения в ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" вступят в силу с 20 января. При этом несовершеннолетние от 14 лет и совершеннолетние могут по-прежнему въезжать по внутреннему российскому паспорту.
По словам зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, единый порядок выезда ввели, "чтобы исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу и привести процедуру в соответствие с современными стандартами пограничного контроля".
исключить случаи незаконного вывоза несовершеннолетних за границу.. Значит есть прецеденты, раз так всполошились. Поздно бояться.