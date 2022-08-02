Собственник «Пятерочки» станет совладельцем двух крупных сибирских ретейлеров

X5 Group, развивающая сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», собирается приобрести контрольные пакеты акций сразу двух сибирских сетевых магазинов — «Красный Яр» и «Слата». Как сообщает РБК, сейчас компания дожидается одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы.

В случае положительного решения сделка будет закрыта в третьем квартале текущего года и к X5 Group перейдут доли в размере 70% акций. Кроме того, у компании есть возможность выкупить оставшиеся 30% у предыдущих владельцев.

Сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, однако часть из них будет интегрирована с X5, в том числе для облегчения работы в сфере закупок и логистики. Само приобретение позволит X5 значительно расширить своё присутствие в Восточной Сибири.

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Напомним, что сеть «Красный Яр» владеет 228 торговыми точками в Красноярске, Абакане, Лесосибирске, Ачинске, Кызыле и других сибирских городах. У «Слаты» магазины в Братске, Ангарске, Иркутске, Шелехово, Черемхово и Саянске.