В Совфеде предложили проиндексировать дотации для Алтайского края по реальной инфляции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проиндексировать дотации для регионов по уровню инфляции. Об этом она заявила во время слушаний о параметрах федерального бюджета, трансляция которых велась на YouTube.

Она также предложила «активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий».

По словам Матвиенко, это позволит удобнее управлять региональными бюджетами субъектов.

Отметим, что Алтайский край в 2021 году стал одним из крупнейших получателей дотаций, наряду с Дагестаном, Чечней, Якутией, Бурятией, Крымом, а также Ставропольским и Камчатским краями.