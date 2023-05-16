Есть только лопата. Двухэтажную "однушку" с подвохом продают за 3 млн в Барнауле
Двухкомнатная "однушка" с ошибками в объявлении
16 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
Не только многокомнатные квартиры могут быть двухэтажными. Рядом с центром Барнаула, на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52, продают двухуровневую "однушку". Но непростую, а с подвохом.
На обложку объявления на "Циане" помещена фотография роскошного интерьера. И вот когда любопытство уже не остановить, заходишь полюбоваться красивой квартирой… А это и не реальное фото вовсе, а дизайн-проект. И на самом деле барнаульцам предлагают приобрести голые стены, предполагающие ремонт. А это, как зачастую бывает, переживания, ожидания и финансовые вложения.
В комнате (хотя, по сути, комнатах) есть только немного стройматериалов и лопата. Больше ничего.
Стоит двухэтажная бетонная "коробка" (хотя это больше похоже на книжную полку: комната одна, а потолков два) 68 тыс. рублей "за жилой квадрат", а всего – 3 млн рублей.
В объявлении говорится, что площадь "обманчивой однушки" составляет 43,54 "жилых квадрата".
Продавец уточняет, что в дополнение к этой квартире можно купить ещё одну, чтобы получилась полноценная, просторная "трёшка". Правда, не уточняется, что это значит и о какой ещё жилплощади идёт речь. Полного описания и дополнительных фото он, увы, не предоставил.
Зато в объявлении подробно рассказывается о доме, в котором находится жильё. Его описание получилось довольно забавным.
Далее amic.ru публикует текст объявления с сохранением орфографии автора.
"Дом монолитно-керпичный, а это говорит о надёжности и долговечности конструкции, дом малоэтажный (вы не будете себя чувствовать находясь словно в муровейнике", — уверяет продавец.
Нечего и добавить, как говорится. Разве что…
Квартира находится в районе, где развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, спортивные площадки, магазины, аптеки, торговые центры и остановки общественного транспорта.
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