Двухкомнатная "однушка" с ошибками в объявлении

16 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Не только многокомнатные квартиры могут быть двухэтажными. Рядом с центром Барнаула, на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52, продают двухуровневую "однушку". Но непростую, а с подвохом.

На обложку объявления на "Циане" помещена фотография роскошного интерьера. И вот когда любопытство уже не остановить, заходишь полюбоваться красивой квартирой… А это и не реальное фото вовсе, а дизайн-проект. И на самом деле барнаульцам предлагают приобрести голые стены, предполагающие ремонт. А это, как зачастую бывает, переживания, ожидания и финансовые вложения.

































Фото: "Циан"

В комнате (хотя, по сути, комнатах) есть только немного стройматериалов и лопата. Больше ничего.

Стоит двухэтажная бетонная "коробка" (хотя это больше похоже на книжную полку: комната одна, а потолков два) 68 тыс. рублей "за жилой квадрат", а всего – 3 млн рублей.

В объявлении говорится, что площадь "обманчивой однушки" составляет 43,54 "жилых квадрата".

Продавец уточняет, что в дополнение к этой квартире можно купить ещё одну, чтобы получилась полноценная, просторная "трёшка". Правда, не уточняется, что это значит и о какой ещё жилплощади идёт речь. Полного описания и дополнительных фото он, увы, не предоставил.

Зато в объявлении подробно рассказывается о доме, в котором находится жильё. Его описание получилось довольно забавным.

Далее amic.ru публикует текст объявления с сохранением орфографии автора.

"Дом монолитно-керпичный, а это говорит о надёжности и долговечности конструкции, дом малоэтажный (вы не будете себя чувствовать находясь словно в муровейнике", — уверяет продавец.

Нечего и добавить, как говорится. Разве что…

Квартира находится в районе, где развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, спортивные площадки, магазины, аптеки, торговые центры и остановки общественного транспорта.