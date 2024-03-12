"Это какое-то скотство". Барнаулец пожаловался на работу трамваев

Житель города недоволен количеством и качеством вагонов на маршруте № 3

12 марта 2024, 09:45, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru

Житель Барнаула остался крайне разочарован работой трамваев № 3. О ситуации молодой человек рассказал агентству amic.ru.

"7 марта на маршруте было замечено четыре трамвая, один сломался, когда пытался меня довезти до работы. На этой неделе на маршруте, который охватывает все производства города, – три трамвая! Как людям добираться до работы? Сейчас при мне чуть не сломали двери, водитель пытался их закрыть три минуты. Это какое-то скотство", – посетовал горожанин.

Барнаульцы уже не первый месяц регулярно жалуются на работу общественного транспорта и трамваев в частности. В конце февраля в "Горэлектротрансе" долгое ожидание вагонов объяснили тем, что не могут выполнить план по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава, а также резких перепадов температуры и влажности.

До этого на предприятии также заявляли, что не хватает 99 кондукторов — им решили поднять зарплату, чтобы увеличить число сотрудников.