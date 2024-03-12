"Это какое-то скотство". Барнаулец пожаловался на работу трамваев
Житель города недоволен количеством и качеством вагонов на маршруте № 3
12 марта 2024, 09:45, ИА Амител
Житель Барнаула остался крайне разочарован работой трамваев № 3. О ситуации молодой человек рассказал агентству amic.ru.
"7 марта на маршруте было замечено четыре трамвая, один сломался, когда пытался меня довезти до работы. На этой неделе на маршруте, который охватывает все производства города, – три трамвая! Как людям добираться до работы? Сейчас при мне чуть не сломали двери, водитель пытался их закрыть три минуты. Это какое-то скотство", – посетовал горожанин.
Барнаульцы уже не первый месяц регулярно жалуются на работу общественного транспорта и трамваев в частности. В конце февраля в "Горэлектротрансе" долгое ожидание вагонов объяснили тем, что не могут выполнить план по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава, а также резких перепадов температуры и влажности.
До этого на предприятии также заявляли, что не хватает 99 кондукторов — им решили поднять зарплату, чтобы увеличить число сотрудников.
09:48:11 12-03-2024
Отвратительно ходит трамвай № 3 , еще с 2019 года. Время 17.00 все с работы едут, а трамвай в депо, до пр-та Коммунаров. Горэлектротранс отвечает, что водители работают по 12 часов, т.е с 5.00 до 17.00, сменность не предусмотрена. Эта проблема тянется годами, но ни кто их администрации ее решать не будет. Они в персональных авто и им электорат только к выборам необходим.
10:18:07 12-03-2024
Гость (09:48:11 12-03-2024) Отвратительно ходит трамвай № 3 , еще с 2019 года. Время 17.... - "Горэлектротранс отвечает, что водители работают по 12 часов" ==== Посадить чиновников больших и маленьких поработать 12 часов в трамваях, они с ума сойдут и покалечат все трамваи.
09:49:38 12-03-2024
мэр не мэр, а почему проблему не решает губернатор ?
09:52:57 12-03-2024
гость (09:49:38 12-03-2024) мэр не мэр, а почему проблему не решает губернатор ?... А чё ни Путин?
09:54:36 12-03-2024
гость (09:49:38 12-03-2024) мэр не мэр, а почему проблему не решает губернатор ?... Ну как не решает?) Он же вам сказал - закупили 10 новых трамваев. А то, что они большей частью стоят в депо - ну не шмогла я, не шмогла... Теперь вот закупили автобусы. И они тоже где-то стоят, потому что, внезапно, новые автобусы не могут выехать на линию, у них проблемы. Дальше, видимо, будут троллейбусы. А вы говорите, не решает.
09:58:56 12-03-2024
Очень часто на работу Барнаульских трамваев стали жаловаться простые граждане.Иноагенты иноагентами,но нет ли тут саботажа?Может кто-то не справляется на своих должностях?Те,кто находит множество разнообразных причин.Может то влияние магнитных вспышек на солнце?
10:31:10 12-03-2024
Гость (09:58:56 12-03-2024) Очень часто на работу Барнаульских трамваев стали жаловаться... Бэрии на ных нэт.
18:51:36 12-03-2024
Гость (10:31:10 12-03-2024) Бэрии на ных нэт.... Лаврентий Палыча?
10:06:55 12-03-2024
Жалоб уже много, а ответов от руководства горэлектротранса нет. Вчера в 17-00 на маршруте №2 было всего 4 трамвая, и все они в это время шли в сторону Космонавтов начиная с Балтийской, а на Попова со стороны пивзавода ни одного трамвая не было. Как людям домой ехать?
10:09:40 12-03-2024
Так трамваи по возрасту уже в переработке должны быть! А они все ездят и ездят, вот какое то другое государство строило, более развитая цивилизация СССР!
11:35:41 12-03-2024
Гость (10:09:40 12-03-2024) Так трамваи по возрасту уже в переработке должны быть! А они... Ну конкретно наши трамваи отнюдь не СССР. Они у нас Чехословацкие
13:09:26 12-03-2024
Гость (11:35:41 12-03-2024) Ну конкретно наши трамваи отнюдь не СССР. Они у нас Чехослов... Именно во времена СССР. а кроме этого, СССР тоже принимал участие в производстве этих трамваев и поставлял ЧССР много комплектующих и материалов для производства трамвая/
10:09:59 12-03-2024
А чему тут удивляться и на кого надеяться?Они при должностях,при окладах,при персональном транспорте.Им нужны наши проблемы?А если кто внимательно следит за новостями,то известно ,что директор ГЭТ на данный момент под следствием по махинациям из корыстных побуждений(амик ,только что то помалкивает на эту тему).О какой нормальной работе предприятия тут можно говорить?Всё закономерно и результат налицо.Так то вот оно.
10:25:07 12-03-2024
Уважаемая редакция. Огромная просьба: от имени жителей города Барнаула, которые по 1,5-2 часа добираются до работы и с работы в переполненных трамваях, обратиться в прокуратуру, чтобы контролирующий орган установил причины и виновных лиц, которые допустили такую ситуацию с гор. электротранспортом.
10:32:51 12-03-2024
Гость (10:25:07 12-03-2024) Уважаемая редакция. Огромная просьба: от имени жителей город... Редакция то почему должна обращаться, вот так перекладывается ответственность на других.
13:32:51 12-03-2024
Гость (10:25:07 12-03-2024) Уважаемая редакция. Огромная просьба: от имени жителей город... а сами вы не в состоянии обратиться?
10:28:38 12-03-2024
А вроде Франк отчитался ,оценка удовлетворительно ,все хорошо ,а вы тут про трамваи ,все уедем не растрачивайтесь .
10:32:35 12-03-2024
Акакий (10:09:59 12-03-2024) А чему тут удивляться и на кого надеяться?Они при должностях..
Да вроде вчерась писАли о нём? Что кабели не той системы согласовал закупить а цену не скорректировал... Кто-то получил разницу...
10:34:33 12-03-2024
Гость (09:48:11 12-03-2024) Отвратительно ходит трамвай № 3 , еще с 2019 года. Время 17.... Не только проблема с 3 трамваем. Что твориться в 10 трамвае это треш. Невозможно уехать со Взлетной до Эмильки и Космонавтов. Раньше была с 10 маршрутом проблема, а сейчас это просто коллапс. Раньше я выходила на остановку на Павловский тракт в 7-30, из депо выезжал 13 трамвай 10 маршрута, а сейчас их на линии 5-6, меньше больше чем в 2 раза. Народ влезть не может, двери стопорятся, в трамвае ругань, чуть ли не в рукопашную из-за давки. Водитель ругается, двери ломаются. В обратную сторону с работы вообще ничего не ходит в эту сторону. Администрация, если не можете обеспечить трамваями маршруты, сделайте дублирующие 10 трамвай маршрут автобусы. Как то надо ситуацию выправлять, нам как на работу ездить? На Эмильке училище, куча студентов постоянно опаздывают, потому что трамвай 10 ждем по полчаса, а потом еще и влезть в нее не можем. Каждое утро стресс, негатив. Народ злой и раздраженный.
10:34:42 12-03-2024
Проблемы ваши решатся только с поднятием цен на проезд в два раза. А так электротранспорт убыточен. Можно сколько угодно орать, что все плохие, но от этого денег в бюджете не увеличится. Видимо решают как могут.
10:52:52 12-03-2024
ОО (10:34:42 12-03-2024) Проблемы ваши решатся только с поднятием цен на проезд в два... Нет,дорогой ,этим ,проблему не решишь.Бездонную бочку ,добром не наполнишь.Туда хоть сколько вливай ,всё равно будет выливаться по нужным направлениям.Было время когда городские службы работали как часы,в том числе и общественный транспорт.Было это ,примерно ,с 1995 года ,когда мэром был В.Н. Баварин.Вот это был руководитель,вот это была голова,не чета нынешним.Всё работало ,всё снабжалось,велись ремонты ,всё было на мази.Вот чего не хватает (или точнее кого)нам на данный момент.
11:02:02 12-03-2024
Акакий (10:52:52 12-03-2024) Было время когда городские службы работали как часы,в том числе и общественный транспорт.Было это ,примерно ,с 1995 года
бггг. часовщик блин. мне в 94-96 годах чтобы с сулимы на учебу в центр уехать приходилось пешком идти на конечную (энтузиастов/попова) и там штурмовать автобус 10-ку. а с 97 штурмовал 3-ку или 2-ку чтоб уехать с восточного до октябрьской. вот такие вот твои часики и часовщики...
11:28:53 12-03-2024
Гость (11:02:02 12-03-2024)
бггг. часовщик блин. мне в 94-96 годах чтобы с сулимы на уч...
Не знаю как вы на работу ездили,но я вечером (после 22 часов) выходил на Новый Рынок и ехал на троллейбусе номер 6 в сторону Юрина х Островского. А сегодня я и на работу в 6 часов еду в полупустом автобусе. Наверно не там живу?
11:45:21 12-03-2024
Гость (11:02:02 12-03-2024)
бггг. часовщик блин. мне в 94-96 годах чтобы с сулимы на уч... Я не буду утверждать насчёт автобусов ,может ,где то и было узкое место ,а что касается трамваев ,то они ходили как часы .За ними следили диспетчера и по рации корректировали их движение.Трамваев было гораздо больше и ждать их долго не приходилось.Я прекрасно помню то время и точно знаю ту ситуацию.
11:55:54 12-03-2024
Акакий (11:45:21 12-03-2024) Гость (11:02:02 12-03-2024)
бггг. часовщик блин. мне ... Мухахаха... Чтобы летом уехать с конечной семерки на Кордоне, "в то время" лучше было пешком пойти до соседней остановки, оттуда уехать опять до конечной и там не выходить. Только тогда можно было уехать более-менее. Часы, ага.
12:45:05 12-03-2024
Гость (11:55:54 12-03-2024) Акакий (11:45:21 12-03-2024) Гость (11:02:02 12-03-202...
Что же ты тындишь? Хочешь сказать ,что с Кордона бабки ехали на работу и забивали трамвай? Я жил на Алтае-да, автобусы с Южного шли на проход,а в трамвай всегда входил. Вечером в Гору-другое дело: трамвай сцепка,с открытыми дверями (народ висел на поручнях) с ветерком! Только учти-личного транспорта было мало,а рабочего люда (не нынешних бездельников) очень много.
15:28:16 12-03-2024
Гость (11:55:54 12-03-2024) Акакий (11:45:21 12-03-2024) Гость (11:02:02 12-03-202... в то время словосочетание "охрана труда" не было пустым звуком и люди, в большинстве своем, работали по ровно 8 часов в день до 16, 17:00, а затем ехали огород поливать. личного транспорта было очень-очень мало, а садоводов-огородников очень много. кстати, на Кордоне те самые сады и находятся. что вас удивляет- непонятно.
11:08:13 12-03-2024
Акакий (10:52:52 12-03-2024) Нет,дорогой ,этим ,проблему не решишь.Бездонную бочку ,добро... это в каком городе было? Потому что в Барнауле я таки точно помню, что в 95 сесть в автобус было практически нереально. Ходили "экскурсионные" ЛиАЗы, которые с узкий проход и высокие спинки. Ситуация начала решаться где-то с начала 00-х, тогда да, автобусы ходили как надо. Иногда даже решал не "бежать" на автобус, так как другой через 4-5 минут будет. При этом маршрутов было в разы больше, и автобусов на них так же. Куда это всё исчезло - загадка!
11:57:26 12-03-2024
ОО (10:34:42 12-03-2024) Проблемы ваши решатся только с поднятием цен на проезд в два... Без должного контроля и организации, увеличение стоимости ничего не решит.
12:09:23 12-03-2024
ОО (10:34:42 12-03-2024) Проблемы ваши решатся только с поднятием цен на проезд в два... О. чиновничек отметился!
15:10:31 12-03-2024
Гость (12:09:23 12-03-2024) О. чиновничек отметился!... скорее перевозчик
15:13:14 12-03-2024
ОО (10:34:42 12-03-2024) Проблемы ваши решатся только с поднятием цен на проезд в два... а чо не в три?
и еще вопрос: почему в том же Н-ске таких проблем нет, как и во многих других городах России?
кстати, плату за проезд в 2 раза там никто не поднимал.
16:00:02 12-03-2024
Элен без ребят (15:13:14 12-03-2024) а чо не в три?
и еще вопрос: почему в том же Н-ске таких пр... А там проблем не меньше. Маршруты ликвидируют и т.п.
18:36:31 12-03-2024
Гость (16:00:02 12-03-2024) Элен без ребят (15:13:14 12-03-2024) а чо не в три?
и... проблем, возможно, и не меньше, но дольше 10 мин я ни разу не стояла на остановках в других городах.
10:35:08 12-03-2024
Весь гортранспорт отвратительно работает,все виды!
Такое впечатление,что Шеломенцев из сизо гадит!!! (шутка)
10:38:22 12-03-2024
Я вчера ждала трамвай № 1 - 48 минут!!!
10:43:59 12-03-2024
а как вы узнаете сколько трамваев на маршруте? Если по приложению карт, то там как-бы и "призрачные" маршруты бывают. Смотришь в карту, трамвай вот, перед тобой проезжает, а на самом деле ничего подобного. Не знаю, ошибка это или так задумано.
11:05:52 12-03-2024
Гость (10:43:59 12-03-2024) а как вы узнаете сколько трамваев на маршруте? Если по прило...
Завидуйте- мне сегодня повезло! Пришёл автобус,которого в приложении не было!!! Фантом? Хотя бывало и как у вас- пару раз проходили автобусы-невидимки.
11:25:20 12-03-2024
Гость (11:05:52 12-03-2024)
Завидуйте- мне сегодня повезло! Пришёл автобус,которого в п... вот как и почему может появиться автобус, которого нет на картах, я могу понять, но вот как на картах появляются транспортные средства которых нет - вот загадка! А ведь по этим картам оценивают работу определенных структур.
11:08:24 12-03-2024
А когда-то в Барнауле с трамваями было нормально, много их было и парк постоянно обновляли , но правда было это давно и в другой стране в которой производили одни галоши, и какие бы вы гневные комментарии здесь не писали, ничего не изменится в лучшую сторону , как говорится денег нет но вы держитесь, и хорошего вам настроения😂
11:51:11 12-03-2024
Сергей (11:08:24 12-03-2024) А когда-то в Барнауле с трамваями было нормально, много их б... Живем как в параллельной реальности. У них мэр отчитывается перед думой на отлично, все улыбаются, указывают на маленькие недоработки. Но почему то у людей еще остаются иллюзии, что их кто-то услышит и решит проблему.
12:12:03 12-03-2024
Сергей (11:08:24 12-03-2024) А когда-то в Барнауле с трамваями было нормально, много их б... да, только галоши и балет))
11:18:24 12-03-2024
Это всё ложь, я смотрел телевизор, там сказали, что у нас всё классно. И ещё лучше будет. Вот как.
11:38:20 12-03-2024
Гость (11:18:24 12-03-2024) Это всё ложь, я смотрел телевизор, там сказали, что у нас вс... Вот почему, я многие лета не смотрю телевизор, самое гадкое изобретение, которое из человека делает барана.
11:46:13 12-03-2024
Гость (11:18:24 12-03-2024) Это всё ложь, я смотрел телевизор, там сказали, что у нас вс... Смотрите дальше свой телевизор пока он у вас есть
12:56:52 12-03-2024
Гость (11:18:24 12-03-2024) Это всё ложь, я смотрел телевизор, там сказали, что у нас вс... Пока у вас вместо головы телевизор, всё так и будет😂
11:34:04 12-03-2024
На этой неделе уже два раза опоздал на работу. Уехать можно только на трамвае 1. Скажете выходи пораньше, только я работаю с 7 часов. В 6 я на остановке и жду по 25 - 35 минут. Вся эта канитель началась после открытия моста на Новом рынке. Пока ходила 3 вместо 1 было гораздо лучше.
11:41:28 12-03-2024
Такое скотство со всеми маршрутами особенно с маршрутами N 10,4,3 ,9. Вчера было три 10 и две 9 на весь город.
11:57:53 12-03-2024
гость (11:41:28 12-03-2024) Такое скотство со всеми маршрутами особенно с маршрутами N 1... А девятки когда-то было больше, что ли? Она ж где-то раз в час по расписанию ходит, их никогда много и не было. А так - 1, 73, 29, далее по списку. У нас, похоже, скоро на большинстве маршрутов будет по два автобуса. Кушайте, не обляпайтесь.
11:48:51 12-03-2024
И какой тут может быть рост ВВП и промышленности, когда одна половина города стоит в своих машинах в пробках, а вторая штурмует трамваи и автобусы? А ведь транспортная инфраструктура - основа промышленного роста.
12:00:46 12-03-2024
И в автобусах скотство. Вчера в 104 автобусе кондуктор наорала на 11го ребенка, за то что поставил школьный рюкзак на сиденье, рюкзак чистый. Довела ребенка до слез. Вега транс вы там уже берегов не видите, поведение вашего кондуктора это статья по КОАП. Спасибо что не высадили на трассе. Когда уже компетентные органы возьмутся за вашу "контору",
13:32:04 12-03-2024
Гость (12:00:46 12-03-2024) И в автобусах скотство. Вчера в 104 автобусе кондуктор наора... Кондуктор не обязана проверять чистый ваш рюкзак или грязный. По закону, багаж на сиденья ставить нельзя
16:34:23 12-03-2024
Гость (13:32:04 12-03-2024) Кондуктор не обязана проверять чистый ваш рюкзак или гря... Школьный рюкзак (ранец) багажом не является. Багаж это крупный груз, он оплачивается дополнительно.
16:35:49 12-03-2024
Гость (13:32:04 12-03-2024) Кондуктор не обязана проверять чистый ваш рюкзак или гря... 1) Что есть багаж? Это школьный рюкзак. Место полно было, автобус полу пустой.
2) Никто не имеет право орать на чужих детей. Можно одни и те же вещи сказать разными словами.
12:26:30 12-03-2024
Будет только хуже. Нет столько средств для развития и не будет.
13:25:38 12-03-2024
Гость (12:26:30 12-03-2024) Будет только хуже. Нет столько средств для развития и не буд... Именно так и есть, все постоянно ругают СССР, мол совок плохой.. Да ведь при совке все и было создан базис транспорта, промышленности, науки, медицины, образования, культуры. А своего так и не смогли создать и сейчас ресурсы СССР (трамваи) заканчиваются. Это хороший урок всем, что нельзя так бездумно разрушать производство.
13:29:56 12-03-2024
Гость (12:26:30 12-03-2024) Будет только хуже. Нет столько средств для развития и не буд... В самой то богатой стране?И куда ж они подевались?
16:52:08 12-03-2024
Афиноген (13:29:56 12-03-2024) В самой то богатой стране?И куда ж они подевались?... По нужным карманам и офшорам.
13:04:19 12-03-2024
вах вах,не уважаемые жители барнаула, какой транспорт? мне в сочах дали такой рецепт блинов
13:41:01 12-03-2024
Министр транспорта еще есть в Алтайском крае. А нормального общественного транспорта нет. В должностой инструкции министра написано-дезорганизация работы общественного транспорта? Пассажиры так оценивают его работу. Графики выхода на линию не соблюдается, в вечернее время особенно, не считаются с народом, много пассажиров работают в вечернее время, электрички приходят после 21-00. Вечером город вымирает. А ведь это краевая столица.
13:56:11 12-03-2024
поставил школьный рюкзак на сиденье, рюкзак чистый.----- у 11 летнего мальчишки? Чистый рюкзак? Да вы шутите) вы понаблюдайте как нибудь, что творится с этими рюкзаками возле школы после уроков😁
14:21:30 12-03-2024
Гость (13:56:11 12-03-2024) поставил школьный рюкзак на сиденье, рюкзак чистый.----- у 1...
понаблюдай за буквами. про мальчишку там ни слова.
14:26:37 12-03-2024
Проснулись? Общественный транспорт в городе продолжали успешно разваливать в течение последних 10 лет. А Вы только сейчас возмущаетесь?
Когда людей "подсаживали" на дешёвые автокредиты и американскую модель транспортной урбанистики - никто и не пытался или не хотел планировать, чем это может аукнуться в будущем.
Всем было комфортно с личным авто (да они и сейчас помалкивают в большинстве), а остальные пожинают плоды.
15:07:44 12-03-2024
про мальчишку там ни слова.---- нельзя, значит нельзя никому. И родители тех и других, а не кондуктор, должны были им это доходчиво обьяснить.
16:49:06 12-03-2024
Гость (15:07:44 12-03-2024) про мальчишку там ни слова.---- нельзя, значит нельзя ником... прежде всего нельзя вести себя с детьми по-скотски,кричать и унижать их,тем более при исполнении должностным лицом своих обязанностей. быть примером детям в обществе обязаны мы все,и кондукторы не исключение,объяснять ,в вежливой форме правила поведения пассажиров-и есть прямая обязанность кондуктора.вам должно быть стыдно и неумно быть на стороне этой халды и им подобных
20:51:08 12-03-2024
469995 начальник службы движения горэлектротранс. Звонить с 8 до 16.30
13:12:21 13-03-2024
Что с трамваями № 2? Это единственный маршрут, которым могу добраться на работу! А бедные дети, которые едут с Индустриального района в школу на Краевую детскую.