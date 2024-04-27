Где в Барнауле в 2024 году пройдет Зеленый Марафон?

Рассказываем, где и когда состоится масштабный забег

27 апреля 2024, 15:40, ИА Амител erid: LjN8KGmcE

Зеленый Марафон / Фото: пресс-служба Сибирского банка Сбера

Жители Барнаула присоединятся к большому спортивному мероприятию – Зеленому Марафону Сбера. По традиции забег носит благотворительный характер. Где он пройдет и какие есть дистанции – расскажем в этом материале.

Где пройдет Зеленый Марафон?

Барнаульцы пробегут Зеленый Марафон на лыжной базе "Локомотив" (ул. Кутузова, 140).

Всего марафон пройдет более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны – на старт выйдут десятки тысяч спортсменов.

А когда?

В 2024 году забег пройдет 1 июня – в День защиты детей.

Как принять участие в Зеленом Марафоне в Барнауле?

Нужно зарегистрироваться. Онлайн-регистрация на забеги в Барнауле открыта до 26 мая на официальном сайте. Участие бесплатное во всех городах, кроме Москвы.

Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

Какие есть дистанции?

Для участников марафона предусмотрены дистанция 4,2 км, детский забег, также будет организована дистанция по скандинавской ходьбе. Зрителей и болельщиков ждут увлекательные активности для всей семьи.

ПАО Сбербанк

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