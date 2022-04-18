Страстная неделя — 2022: как правильно подготовиться к Пасхе и всё успеть. Инфографика
Рассказываем, в какой день нужно красить яйца, а когда — печь куличи
18 апреля 2022, 08:51
К великому празднику Пасхе за один день подготовиться невозможно. А потому мы составили расписание по дням, чтобы пасхальные хлопоты были в радость, не омрачались раздражением и усталостью и не превращались в суету. Каждому дню — свои хлопоты. Готовимся к Пасхе вместе. Чтобы увеличить инфографику, кликните на изображение.
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