К великому празднику Пасхе за один день подготовиться невозможно. А потому мы составили расписание по дням, чтобы пасхальные хлопоты были в радость, не омрачались раздражением и усталостью и не превращались в суету. Каждому дню — свои хлопоты. Готовимся к Пасхе вместе. Чтобы увеличить инфографику, кликните на изображение.

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Общество Красим яйца на Пасху: 10 простых и безопасных способов