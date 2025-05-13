Минздрав предложил изменить правила проверки водителей на опьянение с 1 сентября 2025 года

13 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Алкоголь в автомобиле / Фото: unsplash.com/Dario Daniel Silva

Новые правила проверки на опьянение могут заработать в России с 1 сентября 2025 года. Ввести дополнительные процедуры на медосвидетельствовании, а за отказ от их прохождения – суровое наказание предложил Минздрав. Соответствующий проект уже разместили на официальном портале нормативных правовых актов. Что именно хотят изменить и кого коснутся эти меры, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что изменится в процедуре медосвидетельствования?

Если нововведения вступят в силу, водителям, помимо привычной проверки с помощью алкотестера, придется сдавать анализ мочи на наличие запрещенных веществ, а также проходить осмотр у врача, пишет gazeta.ru. Кстати, сдать мочу освидетельствуемому нужно будет успеть не позднее чем через 30 минут после направления на химико-токсикологические исследования.

Не успели – придется сдавать кровь. Такие корректировки не дадут возможности водителям искусственно затягивать процедуру прохождения анализов, чтобы успеть протрезветь или дождаться вывода наркотических веществ из организма.

Кстати, у пострадавших в ДТП и тех, у кого присутствуют признаки отравления наркотиками, ядовитыми или психотропными веществами, тоже возьмут биоматериалы. Забор мочи и крови предлагают в этом случае сделать обязательным. Раньше такого пункта не было.

Это нововведение позволит устанавливать факт опьянения у водителей, находящихся в тяжелом состоянии. То есть медперсонал получит право брать кровь на анализ непосредственно в машине скорой помощи или приемном отделении больницы, что поможет прикрыть правовую лазейку для многих виновников пьяных аварий.

Если изменения утвердят, они будут действовать до 2031 года.

Можно ли отказаться от сдачи анализов?

Нет. Отказ от любой части освидетельствования – анализа, осмотра – или попытка вмешательства в результаты будет считаться полным отказом от прохождения медосвидетельствования. За отказ сочтут и попытку повлиять на результаты. Сюда, в частности, хотят включить фальсификации выдоха или образца биологического материала.

Какое наказание будет грозить за отказ от освидетельствования?

Наказание останется прежним. Напомним, за отказ от освидетельствования предусмотрен крупный штраф – 45 тысяч рублей. Кроме того, водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Если водитель уже был лишен прав за пьяную езду, но попался снова в состоянии опьянения, это уже уголовное преступление (ст. 264.1 УК РФ). По ней суд может вынести:

– штраф 200–300 тыс. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период одного-двух лет;

– обязательные работы на срок до 480 часов;

– принудительные работы на срок до двух лет;

– лишение свободы на срок до двух лет с возможностью применения условного срока.