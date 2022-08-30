Любимцы Кадырова. Чем известен ансамбль «Вайнах», который выступит на День города в Барнауле

Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах» выступит 3 сентября в Барнауле. Концерт пройдёт в ДК города Барнаула. Коллектив снискал любовь и призвание любителей хореографического искусства в разных уголках мира. Рассказываем, чем известен популярный кавказский ансамбль «Вайнах», выступления которого регулярно посещает президент Чечни Рамзан Кадыров.

Что известно об ансамбле «Вайнах»?

Это один из самых известных творческих коллективов Чечни. Ансамбль появился в 1939 году. Именно в «Вайнах» начинал свой творческий путь самый знаменитый танцор республики — народный артист СССР Махмуд Эсамбаев. В 70-е «Вайнах» гастролировал по всему миру: Аргентине, Мексике, Перу, Коста-Рике, Панаме, Португалии, Германии, Сирии, Турции и Кении. Все концерты прошли с аншлагом. Одним из самых знаменательных событий в творческом пути «Вайнаха» являются гастроли по странам Ближнего Востока, Сирии и Иордании. Концерты на Ближнем Востоке проходили при переполненных залах. После тура в Сирии ансамбль выступил в столице Иордании Аммане перед самим королём страны.

За свою историю коллектив дважды останавливал деятельность: во время депортации чеченцев и ингушей в 1944-м и в период военных действий в 1999-2000 годах. Многие танцоры были вынуждены покинуть республику ради своей безопасности.

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Почему «Вайнах» — визитная карточка Чечни?

Ансамбль награждён многими званиями, является кавалером ордена имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова, лауреатом премии правительства РФ. «Вайнах» выступает на главных торжественных мероприятиях в республике и является одним из любимых коллективов Рамзана Кадырова.

Когда выступит «Вайнах» в краевой столице?

Концерт пройдёт 3 сентября в ДК города Барнаула.