Объявлены все победители премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». На официальном сайте опубликованы списки победителей в 86 номинациях.

Записью года эксперты признали композицию Leave the Door Open от коллектива Silk Sonic. Она же стала победителем в номинации «Песня года».

Лучшим новым артистом назвали американскую исполнительницу Оливию Родриго. Её альбом Sour признан лучшим вокальным поп-альбомом.

Награду в номинации «Альбом года» получила пластинка We Are — Jon Batiste.

Лучшая танцевальная композиция — Alive — Rüfüs Du Sol. Лучший рок-исполнитель и лучшая песня в жанре рок — Making A Fire — Foo Fighters.

Kanye West и Jay-Z получили награду в номинации «Лучшая рэп-песня» за композицию Jail.

Лучшим рэп-альбомом признан сборник Call Me If You Get Lost от исполнителя Tyler, The Creator.