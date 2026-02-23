Депутат Милонов раскритиковал гендер-пати, назвав их "кривлянием" в России

Он напомнил, что раньше в России была другая примета

23 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал распространенную в России традицию гендер-пати — вечеринок, на которых объявляют пол будущего ребенка. Его слова приводит ТАСС.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — заявил Милонов.

Он также напомнил, что ранее в России существовало поверье, согласно которому о событиях, связанных с будущим ребенком, не принято было сообщать преждевременно.

Ранее Милонов резко высказался против празднования Дня святого Валентина, назвав 14 февраля чуждым и бессодержательным для российской культуры. Парламентарий заявил, что этот день не имеет отношения к настоящей любви и служит исключительно коммерческим интересам.

Комментарии 11

Гость

11:44:27 23-02-2026

Тут прав, однозначно.

Гость

19:06:38 23-02-2026

В чем? Люди и так не желают рожать, а теперь их ещё дополнительно гнобят за то, что они пытаются привести в это немного радости. Проект Демография от наших депутатов в лучшем их проявлении

Гость

11:46:12 23-02-2026

Прав по той же причине, почему не празднуют заранее День рождения: можешь не дожить, неловко получится.

Гость

16:48:47 23-02-2026

Гость (11:46:12 23-02-2026) Прав по той же причине, почему не празднуют заранее День рож... Про эту традицию, не праздновать заранее, мне поведала знакомая где-то в 90х. Почему-то мои родители и семьи их друзей не придерживались правила, отмечали ДР в выходные, которые ближе к дате. Может, не знали о примете. Может, потому что работали, отдыхали только субботу-воскресенье. Все праздновавшие заранее живы-здоровы. А вот сын приятельницы, придерживавшейся традиции и рассказавшей о запрете, погиб до совершеннолетия. Так бывает.

Гость

12:09:35 23-02-2026

Соглашусь.

Гость

14:59:51 23-02-2026

О!!! Вот уж кто бы про кривляние молчал, так это Милонов. Питер тебя помнит, Вита!

гость

15:28:30 23-02-2026

Единственный раз, когда соглашусь с этим чудиком.

Элен без ребят

15:49:49 23-02-2026

нельзя не согласиться. туда же валентинов день, хэллоуин и прочий подобный шлак

Гость

19:03:04 23-02-2026

Скучная вы баба, Элен...

Гость

18:47:09 23-02-2026

А тем, кого приглашают на эти пати, не фиолетово, кто там родится? Показушное поколение, всю жизнь напоказ

Гость

19:04:31 23-02-2026

"Вы еще начните отмечать День благодарения!"

Если Милонов против, значит стоящая идея 🤣

