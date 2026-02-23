Депутат Милонов раскритиковал гендер-пати, назвав их "кривлянием" в России
Он напомнил, что раньше в России была другая примета
23 февраля 2026, 11:02, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал распространенную в России традицию гендер-пати — вечеринок, на которых объявляют пол будущего ребенка. Его слова приводит ТАСС.
«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — заявил Милонов.
Он также напомнил, что ранее в России существовало поверье, согласно которому о событиях, связанных с будущим ребенком, не принято было сообщать преждевременно.
Ранее Милонов резко высказался против празднования Дня святого Валентина, назвав 14 февраля чуждым и бессодержательным для российской культуры. Парламентарий заявил, что этот день не имеет отношения к настоящей любви и служит исключительно коммерческим интересам.
11:44:27 23-02-2026
Тут прав, однозначно.
19:06:38 23-02-2026
Гость (11:44:27 23-02-2026)
В чем? Люди и так не желают рожать, а теперь их ещё дополнительно гнобят за то, что они пытаются привести в это немного радости. Проект Демография от наших депутатов в лучшем их проявлении
11:46:12 23-02-2026
Прав по той же причине, почему не празднуют заранее День рождения: можешь не дожить, неловко получится.
16:48:47 23-02-2026
Гость (11:46:12 23-02-2026) Прав по той же причине, почему не празднуют заранее День рож... Про эту традицию, не праздновать заранее, мне поведала знакомая где-то в 90х. Почему-то мои родители и семьи их друзей не придерживались правила, отмечали ДР в выходные, которые ближе к дате. Может, не знали о примете. Может, потому что работали, отдыхали только субботу-воскресенье. Все праздновавшие заранее живы-здоровы. А вот сын приятельницы, придерживавшейся традиции и рассказавшей о запрете, погиб до совершеннолетия. Так бывает.
12:09:35 23-02-2026
Соглашусь.
14:59:51 23-02-2026
О!!! Вот уж кто бы про кривляние молчал, так это Милонов. Питер тебя помнит, Вита!
15:28:30 23-02-2026
Единственный раз, когда соглашусь с этим чудиком.
15:49:49 23-02-2026
нельзя не согласиться. туда же валентинов день, хэллоуин и прочий подобный шлак
19:03:04 23-02-2026
Элен без ребят (15:49:49 23-02-2026)
Скучная вы баба, Элен...
18:47:09 23-02-2026
А тем, кого приглашают на эти пати, не фиолетово, кто там родится? Показушное поколение, всю жизнь напоказ
19:04:31 23-02-2026
"Вы еще начните отмечать День благодарения!"
Если Милонов против, значит стоящая идея 🤣