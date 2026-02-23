Депутат Милонов раскритиковал гендер-пати, назвав их "кривлянием" в России

23 февраля 2026, 11:02, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов раскритиковал распространенную в России традицию гендер-пати — вечеринок, на которых объявляют пол будущего ребенка. Его слова приводит ТАСС.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — заявил Милонов.

Он также напомнил, что ранее в России существовало поверье, согласно которому о событиях, связанных с будущим ребенком, не принято было сообщать преждевременно.

Ранее Милонов резко высказался против празднования Дня святого Валентина, назвав 14 февраля чуждым и бессодержательным для российской культуры. Парламентарий заявил, что этот день не имеет отношения к настоящей любви и служит исключительно коммерческим интересам.