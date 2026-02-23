В бизнес-центре Барнаула курящие подростки пугают сотрудников шокером

23 февраля 2026, 11:31, ИА Амител

Барнаул / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В одном из бизнес-центров Барнаула произошел инцидент с участием группы подростков, которые, по словам очевидцев, вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам офисов, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

Как рассказала сотрудница одного из помещений, молодые люди находились в зоне ожидания, курили и громко использовали нецензурную лексику. После сделанного им замечания с просьбой покинуть помещение в адрес работницы прозвучали оскорбления, а также угрозы применения электрошокера.

По словам заявительницы, подобные ситуации происходят не впервые. Компания подростков регулярно собирается в этой зоне с начала зимы. Очевидцы утверждают, что молодые люди шумят, курят и портят имущество, из-за чего посетители, в том числе родители с детьми, стараются избегать этого места.

Жительница Барнаула сообщила, что намерена обратиться в компетентные органы и рассчитывает, что действиям подростков, включая угрозы, будет дана правовая оценка.

Напомним, что разбойное нападение было совершено в одном из сел Республики Алтай в ночь на 2 января. Как сообщили в региональном Следственном комитете, по горячим следам удалось задержать двух 16-летних подростков. Они попытались ограбить односельчанина, но, получив отказ отдать деньги, избили его и ранили ножом.