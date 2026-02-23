В бизнес-центре Барнаула курящие подростки пугают сотрудников шокером
Подобные ситуации происходят не впервые
23 февраля 2026, 11:31, ИА Амител
В одном из бизнес-центров Барнаула произошел инцидент с участием группы подростков, которые, по словам очевидцев, вели себя агрессивно по отношению к сотрудникам офисов, пишет Telegram-канал "В курсе 22".
Как рассказала сотрудница одного из помещений, молодые люди находились в зоне ожидания, курили и громко использовали нецензурную лексику. После сделанного им замечания с просьбой покинуть помещение в адрес работницы прозвучали оскорбления, а также угрозы применения электрошокера.
По словам заявительницы, подобные ситуации происходят не впервые. Компания подростков регулярно собирается в этой зоне с начала зимы. Очевидцы утверждают, что молодые люди шумят, курят и портят имущество, из-за чего посетители, в том числе родители с детьми, стараются избегать этого места.
Жительница Барнаула сообщила, что намерена обратиться в компетентные органы и рассчитывает, что действиям подростков, включая угрозы, будет дана правовая оценка.
Напомним, что разбойное нападение было совершено в одном из сел Республики Алтай в ночь на 2 января. Как сообщили в региональном Следственном комитете, по горячим следам удалось задержать двух 16-летних подростков. Они попытались ограбить односельчанина, но, получив отказ отдать деньги, избили его и ранили ножом.
14:16:02 23-02-2026
Что за центр-то?
15:27:08 23-02-2026
Если настойчиво скрывать где наглеют малолетние уроды, то им тогда точно на всё наплевать. Напишите и пусть полиция узнает и начнёт туда наведываться. И никому обращаться никуда не надо. Отслеживают здесь, кто что пишет, пусть и свои обязанности прямые выполняют по наведению порядка.
15:46:34 23-02-2026
почему охрану не вызвали и не выкинули сопляков на улицу?
17:27:38 23-02-2026
Элен без ребят (15:46:34 23-02-2026) почему охрану не вызвали и не выкинули сопляков на улицу? ... бог с вами, онижедети
18:25:15 23-02-2026
А чо все так таинственно? Чо за ТЦ, что за офисы, кто охрана?
05:19:35 24-02-2026
Только введение диких штрафов поставит зарвавшийся скот в стоило.
07:55:44 24-02-2026
Бизнес-парк "Альфа"