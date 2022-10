Российский режиссёр Кантемир Балагов не будет снимать серию для сериала по The Last of Us

Российский режиссёр-постановщик Кантемир Балагов не будет снимать первую серию сериала по игре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сам Балагов рассказал в соцсетях.

Изначально он значился как режиссёр эпизода, однако позже рассказал о том, что покинул проект более года назад. Причиной, по словам Балагова, стали творческие разногласия.

При этом в своих социальных сетях режиссёр пожелал удачи всей команде проекта.

На данный момент неизвестно, кто займёт его кресло при экранизации The Last of Us. В эфир сериал выйдет в 2023 году.