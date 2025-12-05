Квартиры в доме Долиной начали продавать со скидками
05 декабря 2025, 12:40, ИА Амител
Спрос на недвижимость в доме, где находится квартира певицы Ларисы Долиной, остался на прежнем уровне, однако продавцы могут предоставить скидку. Об этом aif.ru рассказала риелтор Наталья Дабсон.
«Активность просмотров квартир в доме высокая. После ситуации отказываться от покупок чаще не стали», – отметила риелтор.
В доме на продажу выставлены четыре квартиры. Две четырехкомнатные по 99 млн рублей, одна пятикомнатная за 295 млн (252 кв. м) и одна шестикомнатная без ремонта – за 270 млн (341 кв. м).
Наталья Дабсон отметила, что "по цене можно разговаривать с продавцом", что не исключает вероятность скидок при покупке.
Напомним, певица продала свою квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина сказала, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице. В итоге Лурье осталась без квартиры и денег.
После этого произошел так называемый "эффект Долиной": некоторые жители по всей России начали отменять продажи жилья, заявляя, что не осознавали свои действия. Разразился скандал. В Госдуме теперь решают, как прекратить подобные махинации с жильем, когда добросовестные покупатели в итоге остаются ни с чем.
Кстати, на фоне скандала жители Москвы начали приходить в дому Долиной, назвав его "местом силы", и замаливать судьбу для удачной покупки квартиры.
Не сильно старуху Кудельман отфотошопили ???
одна пятикомнатная за 295 млн (252 кв. м) и одна шестикомнатная без ремонта – за 270 млн (341 кв. м).//////
У Долиной 236 метра. Лурье хотела забрать за 112. То есть примерно на 80 млн дешевле.
Гость (13:25:36 05-12-2025) одна пятикомнатная за 295 млн (252 кв. м) и одна шестикомнат... и чо???
"Славу" о себе оставила, помрёт а память в виде схемы долиной долго в народе останется
Почему "схема долиной"? Правильнее говорить "схема кудельман". Многие вещи сразу станут понятнее...
Ну так кто долиной не давал продавать на 80млн дороже? И кто не дает ей вернуть деньги Лурье . Тут мошенничество не со стороны Лурье, а прямо наоборот.