Квартиры в доме Долиной начали продавать со скидками

05 декабря 2025, 12:40, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Спрос на недвижимость в доме, где находится квартира певицы Ларисы Долиной, остался на прежнем уровне, однако продавцы могут предоставить скидку. Об этом aif.ru рассказала риелтор Наталья Дабсон.

«Активность просмотров квартир в доме высокая. После ситуации отказываться от покупок чаще не стали», – отметила риелтор.

В доме на продажу выставлены четыре квартиры. Две четырехкомнатные по 99 млн рублей, одна пятикомнатная за 295 млн (252 кв. м) и одна шестикомнатная без ремонта – за 270 млн (341 кв. м).

Наталья Дабсон отметила, что "по цене можно разговаривать с продавцом", что не исключает вероятность скидок при покупке.

Напомним, певица продала свою квартиру в Москве Полине Лурье за 112 млн рублей, а затем заявила, что попала под влияние мошенников. Долина сказала, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице. В итоге Лурье осталась без квартиры и денег.

После этого произошел так называемый "эффект Долиной": некоторые жители по всей России начали отменять продажи жилья, заявляя, что не осознавали свои действия. Разразился скандал. В Госдуме теперь решают, как прекратить подобные махинации с жильем, когда добросовестные покупатели в итоге остаются ни с чем.

Кстати, на фоне скандала жители Москвы начали приходить в дому Долиной, назвав его "местом силы", и замаливать судьбу для удачной покупки квартиры.