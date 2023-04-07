Ледяная шерсть. Катунь покрылась мелкими иголками изо льда

Сейчас реку можно буквально погладить

07 апреля 2023, 13:13, ИА Амител

Накануне Катунь покрылась мелкими иголочками изо льда. Кадры реки, объятой ледяной "шерстью", опубликовали в сообществе туристического комплекса "Манжерок" во "ВКонтакте".

Причина образования иголок – интенсивный поток солнечных лучей, который разогревает талую воду. Она "нарезает" льдину на иголки. А чем толще лёд, тем крупнее будут иглы.