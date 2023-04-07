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Ледяная шерсть. Катунь покрылась мелкими иголками изо льда

Сейчас реку можно буквально погладить

07 апреля 2023, 13:13, ИА Амител

Накануне Катунь покрылась мелкими иголочками изо льда. Кадры реки, объятой ледяной "шерстью", опубликовали в сообществе туристического комплекса "Манжерок" во "ВКонтакте".

Причина образования иголок – интенсивный поток солнечных лучей, который разогревает талую воду. Она "нарезает" льдину на иголки. А чем толще лёд, тем крупнее будут иглы. 

Алтай Катунь чудеса природы

Комментарии 4

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Гость

13:24:32 07-04-2023

красота))

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Гость

14:56:27 07-04-2023

было такое такое в детстве на Ульбе. Помню до сих пор, так это было прекрасно

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Гость

18:25:46 07-04-2023

Видел такое раз около нашего леса на горе. Причина была сильный иней с утра.

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Гость

20:02:22 07-04-2023

Мы такое на пруду городском видели на прошлых выходных.

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