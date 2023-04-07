Ледяная шерсть. Катунь покрылась мелкими иголками изо льда
Сейчас реку можно буквально погладить
07 апреля 2023, 13:13, ИА Амител
Накануне Катунь покрылась мелкими иголочками изо льда. Кадры реки, объятой ледяной "шерстью", опубликовали в сообществе туристического комплекса "Манжерок" во "ВКонтакте".
Причина образования иголок – интенсивный поток солнечных лучей, который разогревает талую воду. Она "нарезает" льдину на иголки. А чем толще лёд, тем крупнее будут иглы.
13:24:32 07-04-2023
красота))
14:56:27 07-04-2023
было такое такое в детстве на Ульбе. Помню до сих пор, так это было прекрасно
18:25:46 07-04-2023
Видел такое раз около нашего леса на горе. Причина была сильный иней с утра.
20:02:22 07-04-2023
Мы такое на пруду городском видели на прошлых выходных.