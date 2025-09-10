Мечтаете обновить интерьер? ТВК "Гранд Арена" разыгрывает 1 млн рублей на мебель и ремонт

Итоги подведут уже 13 сентября 2025 года

10 сентября 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjSGJc

Иллюстрация предоставлена организаторами

Хотите обновить интерьер или сделать ремонт мечты? У барнаульцев есть шанс выиграть 1 000 000 рублей на мебель и ремонт в ТВК "Гранд Арена". Рассказываем, как это сделать.

Как участвовать?

Совершите покупку на сумму от 10 000 рублей в любом отделе ТВК "Гранд Арена" (Барнаул, Павловский тракт, 180) в период с 14 апреля по 13 сентября 2025 года. Зарегистрируйте чек на странице розыгрыша по ссылке.

Укажите:

ФИО;

номер телефона;

сумму покупки;

прикрепите фотографию чека.

И получите шанс забрать полезные призы.

Что можно выиграть?

Разыгрывают:

Главный приз – 500 000 рублей на покупку мебели и ремонт;

второй – 250 000 рублей;

третий – 150 000 рублей;

четвертый – 100 000 рублей.

А еще – подарки от арендаторов ТВК "Гранд Арена".

Подарочные сертификаты можно потратить в магазинах: "Первая Марка", "Евростиль", "Декорация", "Плинтус Холл", Delux*, "Империя пола и дверей", "Двери РОССИИ" (ГК "Двери из Европы"), Holz Interior Doors* (список отделов будут пополнять).

Когда состоится розыгрыш?

Счастливых обладателей призов объявят 13 сентября 2025 года в 12:00. Победители смогут выбрать товары в магазинах-партнерах до 25 декабря 2025 года.

Участие бесплатное и не несет рисков. Только покупки в "Гранд Арене" дают шанс выиграть. Пусть удача будет на вашей стороне.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте grandarena-tvk.ru и в положении. Сроки проведения розыгрыша: 14.04.2025 – 13.09.2025 года. Подробности уточняйте в отделе арендатора или по телефону 8-913-210-60-75.

Возрастное ограничение 18+

*Delux ("Делюкс"); Holz Interior Doors ("Холз Интерио Дорс")

ООО "Неаполь"

Реклама