Мечтаете обновить интерьер? ТВК "Гранд Арена" разыгрывает 1 млн рублей на мебель и ремонт
Итоги подведут уже 13 сентября 2025 года
10 сентября 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGjSGJc
Хотите обновить интерьер или сделать ремонт мечты? У барнаульцев есть шанс выиграть 1 000 000 рублей на мебель и ремонт в ТВК "Гранд Арена". Рассказываем, как это сделать.
Как участвовать?
Совершите покупку на сумму от 10 000 рублей в любом отделе ТВК "Гранд Арена" (Барнаул, Павловский тракт, 180) в период с 14 апреля по 13 сентября 2025 года. Зарегистрируйте чек на странице розыгрыша по ссылке.
Укажите:
- ФИО;
- номер телефона;
- сумму покупки;
- прикрепите фотографию чека.
И получите шанс забрать полезные призы.
Что можно выиграть?
Разыгрывают:
- Главный приз – 500 000 рублей на покупку мебели и ремонт;
- второй – 250 000 рублей;
- третий – 150 000 рублей;
- четвертый – 100 000 рублей.
А еще – подарки от арендаторов ТВК "Гранд Арена".
Подарочные сертификаты можно потратить в магазинах: "Первая Марка", "Евростиль", "Декорация", "Плинтус Холл", Delux*, "Империя пола и дверей", "Двери РОССИИ" (ГК "Двери из Европы"), Holz Interior Doors* (список отделов будут пополнять).
Когда состоится розыгрыш?
Счастливых обладателей призов объявят 13 сентября 2025 года в 12:00. Победители смогут выбрать товары в магазинах-партнерах до 25 декабря 2025 года.
Участие бесплатное и не несет рисков. Только покупки в "Гранд Арене" дают шанс выиграть. Пусть удача будет на вашей стороне.
Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте grandarena-tvk.ru и в положении. Сроки проведения розыгрыша: 14.04.2025 – 13.09.2025 года. Подробности уточняйте в отделе арендатора или по телефону 8-913-210-60-75.
Возрастное ограничение 18+
*Delux ("Делюкс"); Holz Interior Doors ("Холз Интерио Дорс")
ООО "Неаполь"Реклама
Комментарии в эфире