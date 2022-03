Диетологи назвали эффективные способы похудеть для людей «в возрасте»

Диетологи назвали эффективные способы сбросить вес для людей в возрасте. Как сообщает Eat This, Not That!, со старением у человека меняется гормональный фон, замедляется метаболизм и уменьшается мышечная масса — эти факторы могут негативно повлиять на фигуру, однако существует несколько простых правил, которые помогут сохранить форму и похудеть.

Диетолог Джонатан Вальдез дал совет есть больше растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает продлить чувство сытости. Чтобы сохранить мышцы, он также рекомендует добавить в рацион белок и съедать его по 25-30 граммов во время каждого приёма пищи. Также эксперт предложил делать выбор в пользу сытного и полезного завтрака и чаще пить зелёный чай, содержащий антиоксиданты, которые воздействуют на жировые клетки.

Диетолог Коллин Тьюксбери обратила внимание на важность ведения дневника: в него стоит записать цель изменения образа жизни, а также шаги, которые можно предпринять для достижения цели.

«Контроль веса — это целая область, в которой работают настоящие специалисты. Для достижения долгосрочных целей по снижению веса важно создать команду поддержки», — отметила она и предложила обратиться за помощью к диетологу или другому специалисту в области питания.