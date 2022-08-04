Министр Попов ревакцинировался от ковида

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ревакцинировался от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В предыдущий раз он повторно прививался в январе однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

На этот раз глава ведомства предпочёл «Спутник V». Первый компонент ему ввели 3 августа, второй поставят через три недели.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас в крае наблюдается подъём заболеваемости ковидом — каждый день выявляют около 100 заболевших.

«Сейчас в основном болеют люди, привитые от COVID-19 больше шести месяцев назад: иммунитет закончился, и всё началось по второму кругу. Чтобы не допустить взрывного роста, нужно провести иммунизацию населения. Вакцина будет эффективна и для нового штамма», — подчеркнули в ведомстве и напомнили, что повторная вакцинация проходит бесплатно в рамках ОМС.

Ранее сообщалось, что шестая волна ковида на Алтай придёт летом с вирусом в неизвестной мутации — волну подъёма заболеваемости стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.