Рост на 20% в сутки: более 14,6 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России

Более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб, 2038 человек были госпитализированы.

Число заражений по сравнению с 2 августа выросло на 19,7%. Умерли ещё 43 пациента, выздоровели — 10 266 человек.

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Здоровье Жителям Алтая дали две недели на вакцинацию, а потом начнётся шестая волна

Ранее сообщалось, что шестая волна ковида на Алтай придёт летом с вирусом в неизвестной мутации — волну подъёма заболеваемости стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова подчеркнула, что уже сейчас ежедневно выявляют более 90 заболевших, при этом в начале июля было около 50. Заражаются даже те, кто вакцинировался полгода назад.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко рекомендовал привиться в ближайшие две недели.