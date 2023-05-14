Дом контрастов предлагают приобрести барнаульцам

14 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Двухэтажный дом под шпилем (и с флюгером), построенный из дерева и кирпича, продают за 8,9 млн рублей в центре Барнаула. Он расположен в частном секторе на ул. Никитина, 172а, и из его окон открывается вид на Покровский собор, говорится в объявлении на "Циане".

Площадь дома составляет 117,5 "жилых квадратов", он расположен на участке семь соток.





























































Фото: "Циан"

В этом доме обыденное сочетается с богемным. Почти все потолки оклеены плиткой ПВХ с искусными вензелями, на полу преобладает линолеум, а из-под обоев в некоторых местах проглядывают шероховатости и неровности стен. Мебель при этом а-ля антикварная – изящные деревянные кресла с мягкой обивкой, огромный ретрокомод с зеркалом...

В одной из комнат стоит детский диван с лёгким, едва заметным цветочным узором (такие диванчики были популярны в начале 2000-х). Он усыпан игрушками, а сзади него висят многочисленные грамоты и дипломы в рамках.

В спальне умещаются кровать, фортепиано, камин в египетском стиле (с зеркалом и множеством металлических элементов), иконы и портреты.

Кухня, в свою очередь, пестрит магнитами, декоративными настенными тарелками, панно и т.д.

Кроме того, есть библиотека. Так что можно читать, рассматривать и всесторонне развиваться.

А ещё в доме просторный, светлый санузел… С большим окном, завешенным прозрачной шторой.

К дому подведены электричество и отопление.

Имеются баня и гараж.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, магазины, аптеки, больницы и остановки общественного транспорта.