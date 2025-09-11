НОВОСТИНедвижимость

Застройщику разрешили изменить планировку квартала, чтобы "воткнуть" многоэтажку

Девелопер сформировал участок на месте частных домов

11 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Участок за ТОЦ Plaza / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Небольшой квартал за ТОЦ Plaza изменят ради многоквартирного дома. Общественные обсуждения, на которых рассматривали грядущие перемены, прошли "тихо": участие в них не принял ни один барнаулец. В итоге городской строительный комитет рекомендовал утвердить предложенные изменения.

Многоэтажку хотят возвести в квартале, ограниченном ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Короленко и пр. Красноармейским. Пока неизвестно, как будет выглядеть будущий дом: девелопер лишь вносил "земельные" изменения в план развития микрорайона.

Общая площадь участка, отведенного под многоквартирник, – 0,8 га. Его сформировали после выкупа частных домов и небольших деревянных двухэтажек. Кроме того, к площадке присоединят несколько небольших проездов, которые ранее использовали для обслуживания домов.

В квартале, где возведут многоэтажку, расположен частный сектор (девелопер выкупил не все дома), административные здания, а также исторические объекты. Так, на ул. Никитина, 113, находятся двухэтажные торговые склады, построенные в начале XX века. Их неоднократно перестраивали и расширяли. В первоначальном виде сохранился только главный фасад, который состоит их двух частей. В 1994 году здание поставили на госохрану.

Отметим, что девелоперы регулярно меняют план развития города. Так, по инициативе компании "Прайд Инвест" изменили проект планировки квартала, ограниченного улицей Пролетарской, переулком Некрасова, улицей Партизанской. Изначально застройщик хотел возвести на участке девятиэтажный дом, но затем решил "нарастить" этажность до 12–14.

Барнаул строительство застройщики квартал

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:12:09 11-09-2025

Вот так по тихому и решают кому можно а кому нельзя. Цена вопроса то какая?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:19:15 11-09-2025

Гость (09:12:09 11-09-2025) Вот так по тихому и решают кому можно а кому нельзя. Цена во... перекупить не получится.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:25 11-09-2025

Власть торгашей.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:07 11-09-2025

Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:24 11-09-2025

Гость (09:30:07 11-09-2025) Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.... Смешно, надо запомнить.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:46 11-09-2025

Гость (09:42:24 11-09-2025) Смешно, надо запомнить. ... Мудрость от Македонского, что ж вы так ?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:11:20 11-09-2025

Коммуникации то сделали?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:00:23 11-09-2025

Иванна (11:11:20 11-09-2025) Коммуникации то сделали?... Вы ещё и школу хотите, да поликлинику подавай??? Про парковки можно и не спрашивать...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:42 12-09-2025

Видимо Для китайцев землю экономит градостроительный комитет

  -2 Нравится
Ответить
