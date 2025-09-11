Застройщику разрешили изменить планировку квартала, чтобы "воткнуть" многоэтажку

Девелопер сформировал участок на месте частных домов

11 сентября 2025, 08:00, ИА Амител

Участок за ТОЦ Plaza / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Небольшой квартал за ТОЦ Plaza изменят ради многоквартирного дома. Общественные обсуждения, на которых рассматривали грядущие перемены, прошли "тихо": участие в них не принял ни один барнаулец. В итоге городской строительный комитет рекомендовал утвердить предложенные изменения.

Многоэтажку хотят возвести в квартале, ограниченном ул. Никитина, пер. Радищева, ул. Короленко и пр. Красноармейским. Пока неизвестно, как будет выглядеть будущий дом: девелопер лишь вносил "земельные" изменения в план развития микрорайона.

Общая площадь участка, отведенного под многоквартирник, – 0,8 га. Его сформировали после выкупа частных домов и небольших деревянных двухэтажек. Кроме того, к площадке присоединят несколько небольших проездов, которые ранее использовали для обслуживания домов.

В квартале, где возведут многоэтажку, расположен частный сектор (девелопер выкупил не все дома), административные здания, а также исторические объекты. Так, на ул. Никитина, 113, находятся двухэтажные торговые склады, построенные в начале XX века. Их неоднократно перестраивали и расширяли. В первоначальном виде сохранился только главный фасад, который состоит их двух частей. В 1994 году здание поставили на госохрану.

Отметим, что девелоперы регулярно меняют план развития города. Так, по инициативе компании "Прайд Инвест" изменили проект планировки квартала, ограниченного улицей Пролетарской, переулком Некрасова, улицей Партизанской. Изначально застройщик хотел возвести на участке девятиэтажный дом, но затем решил "нарастить" этажность до 12–14.