Морковь и селедка подорожали накануне новогодних праздников

Общий рост цен на продукты в годовом выражении замедлился

23 декабря 2025, 13:45, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

На неделе с 13 по 20 декабря в российских магазинах заметно подорожали два популярных новогодних продукта – морковь и селедка. Об этом "Газете.ru" сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

Цена моркови за указанный период выросла на 5%, а сельди – на 4%. Стоимость других товаров, входящих в индекс, осталась без изменений. В целом Индекс Мишек за неделю увеличился на 0,6%, хотя неделей ранее показывал снижение на 0,8%.

Эксперт отметил, что динамика роста цен неоднородна. В годовом выражении, по данным на 20 декабря, Индекс Мишек вырос на 5,7%, что ниже показателя недельной давности (8,0%). Это означает, что в текущий период прошлого года цены росли более быстрыми темпами.

Таким образом, несмотря на сезонный рост цен на отдельные позиции перед праздниками, общая годовая инфляция на продукты в этой категории демонстрирует тенденцию к замедлению.

Индекс Мишек – индикатор продуктовой инфляции – отражает изменение цен популярных продуктовых товаров. Он показывает изменение трендов в динамике цен.

