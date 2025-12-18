Сравнили нынешние цены на продукты с теми, что были в начале года

18 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

К концу 2025 года сразу несколько важных категорий продуктов в Алтайском крае подешевели. Это следует из данных по средним ценам в регионе, которые еженедельно публикует Алтайкрайстат. Например, куриные яйца, стоимость которых мощно взлетела вверх еще в 2024-м, сейчас обходятся значительно дешевле.

О том, какие продукты подорожали, а какие подешевели в течение 2025 года в Алтайском крае, читайте в нашем материале.

Мы сравнили отчеты Алтайкрайстата за 9 января и за 8 декабря. Так что данные говорят о том, как изменились цены за 11 месяцев 2025 года.

Говядина

Говяжье мясо – один из самых подорожавших продуктов в 2025 году. В январе килограмм в среднем обходился примерно в 637 рублей, а сейчас он стоит уже более 756 рублей. Рост цены составил 18,6% – почти 120 рублей к каждому килограмму.

Алтайкрайстат не учитывает в своих отчетах бескостное мясо.

Свинина

Свинина за 11 месяцев подорожала на 10,5%. Вместо 364 рублей, которые в начале года в среднем просили за килограмм, платить сейчас приходится порядка 403 рублей.

Как и в случае с говядиной, бескостное мясо в сводках не учитывается.

Курица

А вот стоимость курицы практически не изменилась, если сравнивать начало и конец 2025 года. В январе за килограмм приходилось платить в среднем 216,42 рубля, а сейчас – 217,47 рубля. Разница – около рубля, или 0,4%.

Рыба

Речь идет о мороженой неразделанной рыбе. Стоимость килограмма сейчас почти на 15% выше, чем была в январе: порядка 300 рублей вместо 261 рубля. Разница – 39 рублей.

Сливочное масло

А вот сливочное масло, в отличие от многих продуктов, за 11 месяцев подешевело. Средняя стоимость килограмма снизилась почти на сотню рублей – с 1279,40 рубля до 1181,72 рубля. Снижение составило 7,6%.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло – еще один продукт, стоимость которого почти не изменилась. Разница в средних ценах между январем и декабрем составляет всего три рубля: было 137 рублей, а стало 140 рублей.

Молоко

Литр молока сейчас стоит в среднем на четыре рубля дешевле, чем в январе, – 98,19 рубля вместо прежних 94,16 рубля. Рост цены за 11 месяцев – 4,2%.

Яйца

Куриные яйца – рекордсмен этого года по снижению цены. Продукт подешевел на 24,4% по сравнению с январем. Тогда десяток продавали в среднем за 106,95 рубля, а сейчас – за 80,83 рубля.

Сахар

С января по декабрь 2025 года сахар-песок на алтайских прилавках подешевел на 3,1%. Средняя стоимость килограмма снизилась с 74,93 рубля до 72,60 рубля.

Хлеб

Хлеб и другие изделия из пшеничной муки (их Алтайкрайстат объединяет в одну категорию) за 11 месяцев подорожали на 8,3%. К началу декабря средняя цена за килограмм составляет чуть больше 117 рублей, а в январе за то же количество приходилось платить около 108 рублей.

Гречка

Средняя стоимость килограмма гречневой крупы в Алтайском крае стабильна – она как находилась в районе 64 рублей в начале января, так и осталась на этой же отметке к началу декабря.

Рис

А вот рис существенно подешевел. Средняя стоимость за 11 месяцев снизилась на 18,1% – с 141,70 рубля до 116 рублей.

Макароны

Разница между средней стоимостью килограмма макарон в январе и декабре составляет чуть больше двух рублей. Если в январе цена была 105 рублей, то сейчас – чуть больше 107 рублей. Рост составил 2,1%.

