НОВОСТИТранспорт

На алтайской трассе ограничили движение транспорта

Это связано с размывом земляного полотна

27 февраля 2026, 23:02, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения транспорта на региональной автодороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье.

«В связи с размывом земляного полотна проезжей части на региональной автодороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье в селе Александровка Калманского района, по решению КГКУ "Алтайавтодор" 27 февраля с 19:15 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке с 20-го по 22-й километр», — говорится в сообщении.

Объезд осуществляется по временной полевой дороге. Как отметили в ведомстве, движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.

Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными и осторожными.

Алтайский край дорожное движение

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

23:25:57 27-02-2026

В Калманке какая-то другая климатическая зона или чем там дорогу размыло?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей😎

09:28:32 28-02-2026

Гость (23:25:57 27-02-2026) В Калманке какая-то другая климатическая зона или чем там до... В Александровке озеро подходит к трассе, наверное там скорей всего и размыло

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров