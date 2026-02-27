На алтайской трассе ограничили движение транспорта
Это связано с размывом земляного полотна
27 февраля 2026, 23:02, ИА Амител
Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения транспорта на региональной автодороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье.
«В связи с размывом земляного полотна проезжей части на региональной автодороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье в селе Александровка Калманского района, по решению КГКУ "Алтайавтодор" 27 февраля с 19:15 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке с 20-го по 22-й километр», — говорится в сообщении.
Объезд осуществляется по временной полевой дороге. Как отметили в ведомстве, движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки.
Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными и осторожными.
23:25:57 27-02-2026
В Калманке какая-то другая климатическая зона или чем там дорогу размыло?
09:28:32 28-02-2026
Гость (23:25:57 27-02-2026) В Калманке какая-то другая климатическая зона или чем там до... В Александровке озеро подходит к трассе, наверное там скорей всего и размыло