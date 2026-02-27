На алтайской трассе ограничили движение транспорта

Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения транспорта на региональной автодороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье.

«В связи с размывом земляного полотна проезжей части на региональной автодороге К-59 Калманка — Новороманово — Лебяжье в селе Александровка Калманского района, по решению КГКУ "Алтайавтодор" 27 февраля с 19:15 введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке с 20-го по 22-й километр», — говорится в сообщении.