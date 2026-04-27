На гонке NASCAR Cup Series в США произошла массовая авария с 27 автомобилями

27 апреля 2026, 12:46, ИА Амител

Момент аварии попал на камеру / Фото: стоп-кадр с видео

На суперспидвее Талладега в США на 115‑м круге гонки NASCAR Cup Series произошла массовая авария — об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские спортивные издания.

Инцидент спровоцировал Росс Честейн. Он задел автомобиль лидировавшего Буббы Уоллеса, из‑за чего в плотной группе гонщиков начался хаос. В результате в столкновение оказались вовлечены до 27 автомобилей, в том числе машины ряда ведущих команд чемпионата. Лишь четырем участникам заезда удалось избежать аварии.

Организаторы оперативно остановили гонку, а всех пилотов доставили в медицинский центр автодрома для осмотра. К счастью, по информации организаторов, серьезных травм никто не получил. После непродолжительной паузы состязания возобновили, и в итоге победу одержал Карсон Хосевар.