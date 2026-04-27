Врач перечислила самые опасные для россиян аллергены весной

Береза, верба, сосна и почвенные грибки — главные весенние аллергены

27 апреля 2026, 12:31, ИА Амител

Ветка вербы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Многие россияне годами лечат "вечный насморк" каплями и таблетками от простуды, не подозревая, что проблема не в вирусе, а в цветении деревьев или почвенных грибках. Какие растения агрессивнее всего, почему вербу нельзя ставить дома и чем поможет новая российская вакцина, "Газете.ру" рассказала аллерголог-иммунолог Ирина Манина.

Главный враг — береза

В России береза — абсолютный лидер среди аллергенов. Она растет от южных степей до севера, где пылит карликовая форма.

«Береза — наше национальное дерево, и именно на нее реагирует большинство весенних аллергиков. Ее пыльца очень мелкая и способна переноситься ветром на сотни километров», — поясняет Манина.

На втором и третьем месте лещина и ольха

Орешник (лещина) — еще один серьезный аллерген. Контакт с ним может вызывать крапивницу, отек Квинке и даже анафилаксию. Ольха зацветает первой, едва сходит снег, и становится для аллергиков первым весенним испытанием.

Сосна и южные растения тоже опасны

Хвойные часто считают безопасными, но это миф. Сосна — сильный аллерген, наиболее активный в мае — июне. В Крыму и на Кавказе к списку добавляются бук и олива. Последняя по агрессивности сравнима с березой и в период цветения может провоцировать астму.

Верба под запретом для квартиры

Весной в дома часто несут ветки вербы. Но для аллергика это опасно.

«На вербе есть пушок, на котором оседает пыльца. В закрытом помещении ее концентрация становится критической — как при нахождении в лесу в разгар цветения. Особенно это касается детей. Если в семье есть аллергик, не приносите вербу домой», — предупреждает врач.

Плодовые деревья (черемуха, абрикос, яблоня) реже вызывают истинную аллергию, но их резкий запах раздражает воспаленную слизистую. Одуванчики и мать-и-мачеха опасны для детей, которые плетут венки или подносят цветы к лицу.

Почвенные грибки — невидимая угроза

Когда дачники начинают перекапывать землю, в воздух поднимается специфический запах почвы. Это не просто аромат — это аллерген от грибков альтернарии и кладоспориума, способный вызвать приступ удушья.

Как отличить аллергию от ОРВИ

Простуда проходит за неделю, а аллергия только набирает обороты.

«Аллергия — это холодное и мокрое воспаление. Температуры практически не бывает, выделения из носа — прозрачные, а главный симптом — изматывающий зуд. При простуде горло болит, а аллергики говорят: "горло чешется". Также чешутся глаза, уши», — объясняет Манина.

Если при дыхании слышны свисты, особенно по ночам, это может быть астматическая реакция, требующая срочного обращения к врачу.

Погода и городская среда

Состояние аллергиков зависит от погоды. При тепле и ветре концентрация пыльцы выше. Дождь прибивает ее к земле и приносит облегчение. А вот в крупных городах из-за плотной застройки пыльца застаивается, и нагрузка на организм возрастает.

Как защититься

Врач рекомендует после улицы умываться, мыть голову и переодеваться (пыльца оседает на коже и волосах), носить маски, солнцезащитные очки, использовать фильтры для носа, заменить линзы на очки, промывать нос морской водой, но не злоупотреблять сосудосуживающими каплями (максимум пять-семь дней).

Новая вакцина — пять уколов и забвение

«В России уже создана и проходит регистрацию новая вакцина от пыльцы березы. По предварительным данным, потребуется всего около пяти инъекций, чтобы победить аллергию на наш главный аллерген», — сообщила Манина.

При отеке лица, крапивнице или приступе удушья срочно вызывайте скорую. До ее приезда расстегните одежду, обеспечьте доступ воздуха и воспользуйтесь ингалятором.