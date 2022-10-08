Сейчас или никогда. Успевайте номинировать любимые компании на премию «Народный знак качества 2022» до 9 октября

Отложить на понедельник уже не получится. Выдвигай любимые компании сейчас

8 октября 2022, 09:15

Всего два дня есть у жителей Алтайского края, чтобы решить, какие компании попадут в шорт-лист масштабной премии «Народный знак качества 2022». Именно от ваших голосов зависит сейчас, кто войдёт в десятку лучших магазинов, салонов красоты, автосервисов и в других категориях. Количество поданных заявок последние дни бьёт рекорды, каждый день активнее предыдущего. За последние сутки поступило 1009 заявок за 42 компании.

«Народный знак качества 2022» — это что за премия?

Это премия, которую учредили портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул. Суть проекта народныйзнаккачества.рф — выбрать по-настоящему народные компании. Мы — покупатели и потребители — всегда готовы поругать магазин или организацию за плохой товар и некачественную услугу. Но ведь хвалить тоже надо. Мы это сделаем громко и с размахом. И только для тех, кто заслужил любовь жителей региона.

Это «Мой бизнес». Какие молодые алтайские компании могут получить народную премию

Это «Мой бизнес». Какие молодые алтайские компании могут получить народную премию

Кого мы будем выбирать?

У нас 25 номинаций по 10 направлениям:

HoReCa («Ресторан года» и «Фастфуд года»);

«Авто» («Автосервис года» и «Автосалон года»);

«Отдых и ТРЦ» («Торговая сеть года», «Турфирма года» и «Торгово-развлекательный центр года»);

«Производители» («Промышленное предприятие года», «Производитель промышленных товаров года» и «Производитель продуктов питания года»);

«Красота и здоровье» («Салон красоты года», «Фитнес-клуб года», «Стоматология года», «Медицинская клиника года», «Курорт / санаторий года»);

«Образование» («Университет года» и «Образовательный центр года»);

«Строительство» («Застройщик года», «Стройка и ремонт года»);

«Связь» («Телекоммуникационная компания года»);

«Специальные номинации» («Newsmaker года», «Народная любовь», «Рекламодатель года»);

«Номинации Business FM» («Мой бизнес года», «Лучший работодатель года»).

В каждой номинации будет только один победитель.

На данный момент подано почти шесть тысяч заявок за 634 компании. Самые высококонкурентные номинации, по-прежнему, рестораны, производители продуктов и торговые сети. А вот среди застройщиков, телекоммуникационных компаний, ТРЦ и университетов всё может измениться даже благодаря одному голосу. Чтобы номинировать свою любимую компанию, заходите на сайт народныйзнаккачества.рф. Одна номинация — один голос. Но лучше всего проголосовать в каждой категории.

Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

Тебе решать. Что за премия «Народный знак качества 2022» и как стать номинантом

Что будет после 9 октября?

Мы сформируем шорт-лист из 10 компаний в каждой из номинаций. В него попадут те, по кому подали больше всего заявок. И с 17 октября запустим голосование, которое определит финалистов. Выбирать самого достойного из каждой десятки тоже будете именно вы. Для этого мы заведём на сайте народныйзнаккачества.рф дополнительную форму для голосования.

Итоги подведём к середине ноября.

И помогут нам в этом партнёры:

«Росводоканал Барнаул» — официальный партнёр проекта. Входит в состав группы компаний «Росводоканал» — национального оператора ЖКХ и лидера в сфере водоснабжения и водоотведения. И обеспечивает доступ к чистой воде для 667 тыс. жителей столицы Алтайского края и пригорода.

«АлтайНефтеРесурс» — официальный партнёр проекта. Это надёжный поставщик ГСМ. Работает стабильно, в срок и в любых объёмах. Оптом и в розницу с возможностью бесплатного хранения. За всеми подробностями звоните: 63-62-94.

«Металл Профиль» — официальный партнёр проекта. Это российский производитель стальных кровель и фасадов, один из лидеров российской и мировой металлообработки. Компания на рынке уже более 25 лет: cтальные кровли, фасады, заборы и водостоки — всё, что нужно для возведения надёжного, современного дома, который будет служить вашей семье долгие годы.

ООО «Траст-2»

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