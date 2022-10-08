Сейчас или никогда. Успевайте номинировать любимые компании на премию «Народный знак качества 2022» до 9 октября

Всего два дня есть у жителей Алтайского края, чтобы решить, какие компании попадут в шорт-лист масштабной премии «Народный знак качества 2022». Именно от ваших голосов зависит сейчас, кто войдёт в десятку лучших магазинов, салонов красоты, автосервисов и в других категориях. Количество поданных заявок последние дни бьёт рекорды, каждый день активнее предыдущего. За последние сутки поступило 1009 заявок за 42 компании.

«Народный знак качества 2022» — это что за премия?

Это премия, которую учредили портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул. Суть проекта народныйзнаккачества.рф — выбрать по-настоящему народные компании. Мы — покупатели и потребители — всегда готовы поругать магазин или организацию за плохой товар и некачественную услугу. Но ведь хвалить тоже надо. Мы это сделаем громко и с размахом. И только для тех, кто заслужил любовь жителей региона.

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Кого мы будем выбирать?

У нас 25 номинаций по 10 направлениям:

HoReCa («Ресторан года» и «Фастфуд года»);

«Авто» («Автосервис года» и «Автосалон года»);

«Отдых и ТРЦ» («Торговая сеть года», «Турфирма года» и «Торгово-развлекательный центр года»);

«Производители» («Промышленное предприятие года», «Производитель промышленных товаров года» и «Производитель продуктов питания года»);

«Красота и здоровье» («Салон красоты года», «Фитнес-клуб года», «Стоматология года», «Медицинская клиника года», «Курорт / санаторий года»);

«Образование» («Университет года» и «Образовательный центр года»);

«Строительство» («Застройщик года», «Стройка и ремонт года»);

«Связь» («Телекоммуникационная компания года»);

«Специальные номинации» («Newsmaker года», «Народная любовь», «Рекламодатель года»);

«Номинации Business FM» («Мой бизнес года», «Лучший работодатель года»).

В каждой номинации будет только один победитель.

На данный момент подано почти шесть тысяч заявок за 634 компании. Самые высококонкурентные номинации, по-прежнему, рестораны, производители продуктов и торговые сети. А вот среди застройщиков, телекоммуникационных компаний, ТРЦ и университетов всё может измениться даже благодаря одному голосу. Чтобы номинировать свою любимую компанию, заходите на сайт народныйзнаккачества.рф. Одна номинация — один голос. Но лучше всего проголосовать в каждой категории.

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Что будет после 9 октября?

Мы сформируем шорт-лист из 10 компаний в каждой из номинаций. В него попадут те, по кому подали больше всего заявок. И с 17 октября запустим голосование, которое определит финалистов. Выбирать самого достойного из каждой десятки тоже будете именно вы. Для этого мы заведём на сайте народныйзнаккачества.рф дополнительную форму для голосования.

Итоги подведём к середине ноября.

И помогут нам в этом партнёры:

«Росводоканал Барнаул» — официальный партнёр проекта. Входит в состав группы компаний «Росводоканал» — национального оператора ЖКХ и лидера в сфере водоснабжения и водоотведения. И обеспечивает доступ к чистой воде для 667 тыс. жителей столицы Алтайского края и пригорода.

«АлтайНефтеРесурс» — официальный партнёр проекта. Это надёжный поставщик ГСМ. Работает стабильно, в срок и в любых объёмах. Оптом и в розницу с возможностью бесплатного хранения. За всеми подробностями звоните: 63-62-94.

«Металл Профиль» — официальный партнёр проекта. Это российский производитель стальных кровель и фасадов, один из лидеров российской и мировой металлообработки. Компания на рынке уже более 25 лет: cтальные кровли, фасады, заборы и водостоки — всё, что нужно для возведения надёжного, современного дома, который будет служить вашей семье долгие годы.

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