"Наше будущее". Томенко поздравил алтайских ребят с Днём защиты детей

Губернатор обратился ко всем мамам, папам, бабушкам и дедушкам

01 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил юных жителей региона с Днём защиты детей. Видео он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

"Дети – наше будущее. Любить их, защищать, сделать всё для того, чтобы их жизнь была счастливой – наша главная задача как взрослых. Уверен, мы справимся!" – подчеркнул глава региона.

Томенко также обратился ко всем мамам, папам, бабушкам и дедушкам с просьбой подумать, а достаточно ли они делают для того, чтобы у детей было светлое, счастливое, надёжное и безопасное будущее, для формирования их патриотического настроя к городу, краю, стране.