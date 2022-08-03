Учёные выяснили, какие породы барнаульских собак чаще всего страдают от заболеваний, передаваемых клещами

Почти три тысячи образцов крови барнаульских домашних собак разных пород, возрастов и пола исследовали учёные из АГАУ, выясняя степень заболевания этих животных опасными кровепаразитарными заболеваниями, вызываемыми комарами и клещами, — дирофиляриозом и бабезиозом. Оказалось, что уровень заболеваемости составляет более 50%, что требует принятия профилактических мер, пишут исследователи.

По их данным, наиболее подвержены бабезиозу, переносимому иксодовыми клещами, беспородные дворняжки, корги и восточно-европейские овчарки. Средний показатель поражения собак этой болезнью в период с 2012 по 2020 год в Барнауле составляет 40,6%, что является актуальной проблемой для владельцев животных.

Бабезиоз — кровепаразитарное заболевание домашних и диких млекопитающих, характеризующееся явлениями лихорадки, анемии и желтушности слизистых оболочек, гемоглобинурией. Несвоевременное лечение или его отсутствие приводит к гибели животного.

Подъём заболеваемости бабезиозом приходится на весну (конец апреля) и осень (с августа). То есть совпадает с активностью клещей в Барнауле. По данным учёных аграрного университета, наибольший ареал клещей отмечается в нагорной части города, в бору и у небольших речек.

Вторую болезнь, которую рассматривали исследователи из АГАУ, — дирофиляриоз — передают комары. Средний показатель поражения собак этой инфекцией значительно ниже, чем бабезиозом, и составляет 13,3%.

Дирофиляриоз — зоонозное заболевание животных и человека, переносимое комарами. Причинами распространения дирофиляриоза являются беспрепятственное перемещение животных из одного региона в другой, ограничение использования химических средств защиты от мошек.

Активность распространения болезни зависит от периода лёта этих комаров. Продолжительность лёта кровососущих в Барнауле составляет в среднем 117 дней. Первые насекомые этого вида обычно появляются в начале мая, последние — в конце августа или в первой декаде сентября (ситуация может меняться в зависимости от климатических условий).

«Применение новых химических средств защиты от арахноэнтомозов, а также применение репеллентов помогут снизить уровень заболеваемости кровепаразитарными инфекциями у домашних собак», — рекомендуют алтайские учёные барнаульским собаководам.

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