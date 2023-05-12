Неизвестный в Барнауле ночью ворует урны

Похитителя предупреждают, что украденное лучше вернуть, пока к делу не подключилась полиция

12 мая 2023, 17:52, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаульцы пожаловались на ночного вора, орудующего на Павловском тракте. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Ночью неизвестный пришёл к многоэтажке по адресу Павловский тракт, 229, осмотрелся по сторонам и утащил урну от подъезда. Единственное, чего вор не учёл, – камеры видеонаблюдения, которые его засекли.

Жители дома обратились к похитителю и предупредили, что украденное лучше вернуть добровольно, пока в дело не вмешалась полиция.