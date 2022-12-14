Абоненты БГЭС жалуются на мошенников, которые навязывают им платную замену электросчетчиков

В декабре в Барнаульскую горэлектросеть поступило несколько звонков от абонентов с жалобами на мошенников, которые ходят по квартирам и навязывают пожилым людям и их родственникам платную замену электросчётчиков. Об этом amic.ru сообщили в БГЭС.

Свои услуги лжеэнергетики оценивают в 10-19 тысяч рублей. При этом по закону с июля 2020 года за установку и за сами приборы учёта платить не нужно.

«Барнаульская горэлектросеть оказывает данную услугу бесплатно», — подчеркнули на предприятии.

Оператору кол-центра горожане рассказали, что «самозванцы» посещают квартиры и частные дома с предлогом замерить напряжение в розетках и проверить исправность приборов учёта. И по результатам осмотра электросчетчик, конечно же, оказывается непригодным к эксплуатации. Его предлагают заменить на новый, незаконно срывая со старого контрольные пломбы. Между тем самостоятельное вмешательство в работу электросчетчика строго запрещено законом.

«Как правило, мошенники действуют от лица какой-либо организации и после проведения работ предлагают потребителю подписать документы. В результате вся ответственность за самовольное вмешательство в работу прибора учёта и за срыв контрольных пломб перекладывается на абонента. Важно запомнить, что Барнаульская горэлектросеть не замеряет напряжение в розетках, не вмешивается в работу внутридомовой проводки и меняет приборы учёта по установленному графику бесплатно», — пояснила руководитель управления продаж электроэнергии населению БГЭС Светлана Парфенова.

Величина «штрафов» за срыв пломбы (а без этого поменять счётчик невозможно) варьируется от 10 до 150 тысяч рублей. Электроэнергию потребителю Барнаульская горэлектросеть обязана рассчитать уже не по показаниям демонтированного прибора, а расчётным способом. Согласно постановлению правительства № 354 (раздел VII, пункт 8) это 10 нормативов за каждый месяц. Расчёт проводят с даты последней проверки прибора учёта контролёром БГЭС, но не более чем за три месяца.

В БГЭС рекомендуют жильцам спрашивать удостоверение у тех, кто посещает их дом. Абонентам компании замену электросчётчиков осуществляют только две организации. В частных домах — ООО «Барнаульская сетевая компания», в многоквартирных домах — АО «Барнаульская горэлектросеть».