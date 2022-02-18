Алтайскую семью, которая выгнала ребенка на мороз, обсудили в программе «Мужское / Женское»

Историю о семье, которая выгнала ребёнка обнажённым на мороз в Алтайском крае, обсудили в программе «Мужское / Женское». Выпуск вышел в эфир 17 февраля.

В студию пришла женщина, которая сняла обнажённого мальчика на видео и опубликовала ролик в социальных сетях. Она рассказала о том, как нашла мальчика и отвела его к врачам.

Также участие в программе принял родной отец ребёнка, который заявил, что он готов забрать детей к себе, несмотря на то, что живёт один и работает.

Ещё одним гостем стала мать отчима, который и выгнал ребёнка на мороз. Женщина вела себя агрессивно и обвинила родного отца детей в том, что он спаивал их алкоголем.

Ведущий программы Александр Гордон назвал мужчину тварью и спросил, не стыдно ли женщине за то, кого она воспитала.

Напомним, о происшествии стало известно 24 января. После публикации в социальных сетях и СМИ родителей ребёнка арестовали и возбудили в отношении них уголовное дело. Детей изъяли из семьи.