Эксперты рассказали, почему барнаульским паркам нужен один «хозяин»

В Барнауле нужно создать единый орган управления парками, сделать природно-экологический каркас города и значительно расширить зелёные площади. В итоге это поможет стать краевой столице «городом-парком», рассказали барнаульские экологи, архитекторы и активисты на расширенном заседании Общественной палаты Алтайского края 2 августа.

Один на всех

Ситуацию с зелёными зонами в Барнауле можно улучшить путём создания единого органа управления парками, говорят эксперты.

Благоустроенные пространства в городе появляются, но часто за ними впоследствии никто не следит, отмечает руководитель исполкома алтайского Народного фронта Сергей Войтюк. Так было, например, с парком Химиков и сквером адмирала Кузнецова. Поэтому городским паркам нужна «новая управленческая модель», считает Войтюк.

«Должна быть структура, которая будет отвечать за развитие общественных пространств, в том числе парков. Пример — Фонд имущества Алтайского края, который отвечает за „Изумрудный“. Здесь форм много может быть: дирекция парков, управление при администрации, департамент, но хозяин у парков должен быть. Когда алгоритм будет создан, он будет распространён на другие территории региона», — согласился с Войтюком эколог и редактор газеты «Природа Алтая» Сергей Малыхин.

Создание в Барнауле структуры, которая централизованно будет управлять парками, напрашивается давно, говорит руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев. И проблема здесь не в компетенции действующих органов, а в том, что сейчас отвечающие за парки организации не справляются с лежащими на них нагрузками.

Одной из возможных организаций, под крыло которой можно отдать парки, эксперты не раз называли Фонд имущества Алтайского края. В резолюцию также попало предложение о передаче фонду уже второго парка — «Юбилейного», чтобы он занимался содержанием этой зелёной зоны. Пока же у «Юбилейного» нет хозяина, жалуется член общественного совета парка Геннадий Морозов. И жители близлежащих домов опасаются, что без руководства общественная территория будет разрушаться.

Расширенное заседание Общественной палаты 2 августа / Фото: Антон Дегтярёв

Концепция «город-парк»

Кроме того, Барнаулу необходима единая концепция развития зелёных зон. Такая уже существует и называется «город-парк». По словам барнаульского архитектора Андрея Атаджанова, который участвовал в её разработке, краевой столице нужны большие парки.

«Мы хотим не город парками заставить, а сделать так, чтобы застройка шла в ногу с зелёными зонами, и зелёные зоны сопровождали каждый кусочек жилой застройки, чтобы среда была комфортной», — пояснил Атаджанов.

Архитектор отметил, что сейчас по нормативам зелёная зона (парк или сквер) должна быть хотя бы за 400 метров от жилого дома, однако эти нормативы не соблюдаются. В основном в городе есть маленькие скверы, но они не такие функциональные, как парки, объясняет Атаджанов. Поэтому городу нужны парки, отмечает он, они должны стать главным элементом зелёного каркаса города, уверен эксперт. А в целом зелёный каркас города должен быть восстановлен и организован в единую структуру, отмечает Атаджанов.

«Нужно соблюдать принцип системности. Если собирать пазл вслепую, то картинка не сложится. Нужно включать в проект все зелёные зоны, перестать продавать незастроенные зелёные участки. Людям нужно обеспечить 15-минутную шаговую доступность до зелёных зон. Это то, что человек может себе позволить. Мало кто поедет в парк на автобусе, бабушка просто не дойдёт», — объясняет архитектор.

По словам Атаджанова концепция озеленения должна отразиться в генеральном плане. Тогда в городе появится «стратегический подход на долгие годы», уверяет Атаджанов.

По словам Владислава Вакаева, в современных реалиях «не парк должен быть в городе, а город должен быть в парке». По этому пути уже идут крупнейшие мегаполисы мира — Лондон, Париж, Сингапур и так далее. И Барнаулу стоит перенять эту практику, считает руководитель Фонда имущества Алтайского края.

«„Город-парк“ — это значит, что человек выходит из дома и идёт по зелени. Причём зелени, приближённой к природе, где обитают и птицы, и какие-то животные. Сегодня парки — жизненно необходимая вещь. Потому что мы живём в чуждой среде и из города часто выйти не можем. Если не можем выйти, значит нужно природу затащить в город. Это жизненно необходимо», — рассказал Вакаев.

Владислав Вакаев / Фото: Антон Дегтярёв

«В городе парков нет»

В работе с городскими парками стоит использовать опыт «Изумрудного» — в один голос говорят эксперты. По словам Сергея Войтюка, модель «Изумрудного» могут использовать для «Юбилейного», а затем и для других парков.

Сейчас «Изумрудный» стал настолько популярен, что туда едут люди чуть ли не со всего города, рассказывает его руководитель Владислав Вакаев. Всё потому, что других парков в городе нет, объясняет он. И даже «Изумрудный» пока ещё не подходит под все требования.

«Общегородской парк — это площадь от 15 гектаров. При этом по советским ГОСТам 78% должно быть озеленено, это минимум 300 деревьев на гектар и на каждое дерево должно быть по восемь кустарников, то есть 2,4 тысячи кустарников на гектар. И плюсом благоустроенность — дорожки, лавочки, урны, освещение. Никакой парк под эти нормативы не подходит. Даже „Изумрудный“ ещё пять лет надо превращать в парк», — рассказал Владислав Вакаев.

Сейчас, отмечает руководитель Фонда имущества, городу нужно хотя бы пять полноценных парков по 15 гектаров в каждом районе города. На это нужно около 2 млрд рублей, говорит эксперт. Ещё необходимо тратить деньги на содержание.

Затраты на парки — важное дело, ведь людям сейчас нужны качественные общественные территории, говорит Вакаев. Их отсутствие в Барнауле — одна из причин, почему люди уезжают из города.

По его словам, чтобы наладить ситуацию с парками, стоит управлять ими в сотрудничестве с общественностью и экспертами. Но главное — объяснить властям экономическую целесообразность строительства парков. Тогда чиновники будут вкладывать в них больше денег, считает эксперт.

Потерянные деревья

Но кроме создания новых зелёных зон важно ещё и сохранение старых, говорили общественники. Глава движения «За зелёный Барнаул» Юрий Красильников призвал изменить правила аренды земли в парках и не сдавать их.

«Мы так почти потеряли парк Целинников, кто-то взял в аренду, построил домики, парковки. Потом договор аренды расторгли, он получил землю. Ситуации с землями, которые Минспорту принадлежат в парке имени Ленина, или с территорией у „Шишковки“, когда решение о вырубке деревьев принял завхоз библиотеки, показывают, что закон об охране деревьев не работает, и чиновники его просто не понимают», — возмутился Красильников.

По словам активиста, за зелёными зонами в городе должен следить муниципалитет, даже если территория не относится к землям общего пользования. И тогда проблем с вырубками не возникнет, считает он.

Юрий Красильников / Фото: Антон Дегтярёв

Экологические проблемы

Сейчас в городе есть проблемы с деревьями, которые уже не могут выполнять свои функции, отмечает биолог Марина Силантьева. Многие из них сильно ослаблены или вовсе умирают, говорит она.

«Чаще всего используются групповые посадки и одиночные деревья. Рядовые посадки — одна из причин ослабленного роста деревьев и жизненного состояния в городе. Мы живём в лесостепи, где выращивать культуры в один ряд очень сложно, нужно создавать природные посадки, сделать их многоярусными, и использовать одновременно и деревья, и кустарники при посадке», — рассказала Силантьева.

По словам эксперта, в городе сейчас плохо развито вертикальное озеленение, мало ландшафтных цветников.

Силантьева уверена: городу жизненно необходим природно-экологический каркас. По её словам, в Барнауле нужно увеличивать число зелёных насаждений и сохранять участки естественных экосистем. Все свободные территории, где это возможно, нужно засаживать и создавать зелёные зоны в шаговой доступности для людей, считает Силантьева.

Кроме того, эксперт призвала активнее очищать зелёные зоны от мусора и остановить экспансию клёна. Об этом же говорил и эколог Денис Шубин, в частности он отметил, что сейчас вред этого растения недооценивают. И там, где он появляется, другие деревья умирают.

Однако, говорит эксперт, из-за рубки клёна часто происходят стычки с местными жителями, которые думают, что их лишают зелёных насаждений.

По словам Марины Силантьевой, выход из ситуации есть — это инъекции глифосата. Однако многие боятся, что это повредит людям (что, отмечает Силантьева, безосновательно).

Расширенное заседание Общественной палаты 2 августа / Фото: Антон Дегтярёв

Свет в конце аллеи

По итогам заседания экологи и общественники приняли проект резолюции, который они ещё намерены доработать. Кроме того, чтобы передать «Юбилейный» Фонду имущества Алтайского края и назначить единого «хозяина для парков», экоактивисты предложили рекомендовать правительству Алтайского края предусмотреть целевое финансирование для парков «за счёт создания структур по обслуживанию парков и скверов».

Ещё одно предложение — предусмотреть финансирование парка «Юбилейный» с 2023 года. Именно тогда должно закончиться его благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Администрации Барнаула члены заседания рекомендовали отразить в генплане предложения по созданию природно-экологического каркаса и расширению зелёных площадей в границах города. Причём активисты советуют чиновникам исходить из принципов шаговой доступности и уделить внимание «созданию дружелюбной городской среды».

Депутатам Алтайского Законодательного Собрания члены заседания предложили предусмотреть дополнительные бюджетные деньги на реконструкцию и содержание зелёных зон краевой столицы и других муниципалитетов региона.

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