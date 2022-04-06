Главврач барнаульской поликлиники № 14 показал дизайн-проект первого этажа учреждения

Главврач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов показал дизайн-проект первого этажа строящегося здания. Пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Руководитель учреждения отметил, что помещение будет очень просторным и позволит врачам делать то, чего они не могут делать в существующих поликлиниках.

По словам Денисова, на первом этаже расположится регистратура, доврачебный кабинет и аптека, где горожане смогут получить льготные препараты. Встречать пациентов будет администратор.

Главврач отметил, что этот проект является предварительным и будет дорабатываться. Сейчас в здании поликлиники рабочие ведут внутреннюю отделку.

Отметим, что новая поликлиника расположена по адресу ул. Лазурная, 46.