Чем меньше анонимной телеком-инфраструктуры, тем сложнее реализовывать преступные схемы

22 апреля 2026, 16:50, ИА Амител

Сим-карта / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Усиление контроля над онлайн-продажами sim-карт на маркетплейсах способствует противодействию телефонным мошенникам, отметил депутат Госдумы Антон Немкин, выступающий федеральным координатором проекта "Цифровая Россия", в беседе с RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минцифры и маркетплейсы активизируют надзор за оборотом sim-карт. По мнению Немкина, sim-карта в наше время служит цифровым ключом к различным сервисам, включая банковские приложения и государственные платформы. Поэтому любые незаконные схемы ее продажи представляют серьезную угрозу для безопасности граждан.

«Ужесточение контроля над интернет-продажами sim-карт является продолжением мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Принимаются меры для закрытия каналов, используемых мошенниками, таких как подмена номеров и использование sim-карт на подставных лиц. Ограничение продаж sim-карт через маркетплейсы и разрешение работы только проверенным продавцам являются важными шагами для упорядочения этой сферы», — заключил Немкин.

Ранее сообщалось, что в России появятся детские сим-карты с родительским контролем и функцией отслеживания.