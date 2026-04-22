В Госдуме предложили усилить контроль за сим-картами из-за мошенников
Чем меньше анонимной телеком-инфраструктуры, тем сложнее реализовывать преступные схемы
22 апреля 2026, 16:50, ИА Амител
Усиление контроля над онлайн-продажами sim-карт на маркетплейсах способствует противодействию телефонным мошенникам, отметил депутат Госдумы Антон Немкин, выступающий федеральным координатором проекта "Цифровая Россия", в беседе с RT.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минцифры и маркетплейсы активизируют надзор за оборотом sim-карт. По мнению Немкина, sim-карта в наше время служит цифровым ключом к различным сервисам, включая банковские приложения и государственные платформы. Поэтому любые незаконные схемы ее продажи представляют серьезную угрозу для безопасности граждан.
«Ужесточение контроля над интернет-продажами sim-карт является продолжением мер по борьбе с телефонным мошенничеством. Принимаются меры для закрытия каналов, используемых мошенниками, таких как подмена номеров и использование sim-карт на подставных лиц. Ограничение продаж sim-карт через маркетплейсы и разрешение работы только проверенным продавцам являются важными шагами для упорядочения этой сферы», — заключил Немкин.
17:25:30 22-04-2026
может проще запретить онлайн продажи симок ?
и только по-старинке - с паспортом к сотовому оператору ?!
18:06:19 22-04-2026
"sim-карта в наше время служит цифровым ключом к различным сервисам, включая банковские приложения и государственные платформы" - вот это корень проблемы.