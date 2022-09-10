Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» на финише первого этапа благоустройства

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый этап благоустройства барнаульского парка «Юбилейный» завершится уже к ноябрю этого года. А значит, что сейчас строители уже выходят на финишную прямую. В парке уже сделали танцевальные площадки, сейчас там кладут плитку, внутри которой находится трава, а также заканчивают установку фонарей. Amic.ru посмотрел, что уже готово в «Юбилейном».

В парке рабочие уже отремонтировали арку на входе в парк, снесли часть аварийных деревьев, положили асфальт, поставили столбы для фонарей, установили лавочки и урны. Там появились две асфальтированные площадки, в некоторых местах положена плитка, внутри которой — газон.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

При этом пока благоустройство коснулось только центральной части парка. На его окраинах все еще нет дорожек, во многих местах все еще валяется мусор, на окраинах парка встречаются даже горы отходов.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кстати, недавно жители Барнаула пожаловались на то, что в площадка перед входом в парк уже имеет существенные разрушения покрытия. Горожане допустили, что при благоустройстве рабочие использовали некондиционные плитки.

Напомним, что в 2022 году в парке «Юбилейный» строители должны благоустроить вход в парк, центральную аллею и аллею от пруда к улице Гущина. На эти работы власти заложили 86,6 миллиона рублей.

Как в июле рассказывал мэр Барнаула Вячеслав Франк, всего на первом этапе проведут почти два километра центральных аллей, там сделают прогулочную зону и велодорожку, а зимой обустроят лыжню. Также в парке установят 13 видеокамер и смонтируют освещение. Все работы в рамках первого этапа должны закончиться к ноябрю 2022 году.

Отметим, что это — только первый этап благоустройства «Юбилейного» из четырех. Каждый этап будет занимать один год. В итоге в парке должны появиться площадки для выгула собак, визит-центр, арт-объекты, зеленая лужайка для занятий йогой, площадки для велоэкстрима, велодорожки, смотровая вышка, детские площадки и территории для занятий теннисом, бадминтоном, волейболом и воркаутом. Большую часть территории парка займет дендросад.

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