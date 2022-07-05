Коммунальщики рассказали о ходе работ по реконструкции моста у Нового рынка

У Нового моста ведут работы по устройству буронабивных столбов под опоры теплоснабжения. На данный момент они выполнены на 60%, сообщает телеграм-канал «Мост».

«Бурение и бетонирование буронабивных столбов происходит поэтапно. Сначала бурят грунт, затем погружают пространственный арматурный каркас, после чего его бетонируют. По такой технологии устроены уже 10 из 18 буронабивных столбов под устройство опор теплоснабжения», — сказано в сообщении.

Завершить эти работы планируют на текущей неделе. После этого рабочие приступят к армированию фундамента опор тепловой сети и устройству опалубки для последующего бетонирования данной конструкции.

Полный комплекс работ по устройству тепловой сети, проходящей вдоль путепроводов, будет выполнен до начала отопительного сезона 2022.