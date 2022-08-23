Лавров заявил, что причастным к убийству Дарьи Дугиной не должно быть пощады

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства журналистки Дарьи Дугиной не должно быть пощады. Как сообщает РИА Новости, министр назвал происшествие — варварским преступлением, которому нет никакого прощения.

Лавров выразил надежду, что ФСБ как можно скорее завершит свое расследование и виновные понесут наказание.

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Происшествия ФСБ раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной

Напомним, что вечером 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина. 22 августа ФСБ сообщила, что нападение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк.

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